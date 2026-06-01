EngineAI spúšťa inteligentnú výrobnú základňu v Shenzhene - prvá várka humanoidných robotov T800 opúšťa výrobnú linku a otvára hromadné dodávky

Jun 01, 2026, 10:34 ET

SHENZHEN, Čína, 1. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť EngineAI Robotics, inovátor v oblasti humanoidných robotov, oznámila oficiálne spustenie základne EngineAI Intelligent Manufacturing (Honghualing, Shenzhen) spolu s prvou várkou vlajkových humanoidných robotov T800 v plnej veľkosti. Týmto míľnikom spoločnosť vstupuje do novej fázy s kapacitou škálovateľnej dodávky 10 000 kusov.

Základňa v Shenzhene s rozlohou približne 12 000 metrov štvorcových ponúka integrovaný výrobný proces s uzavretým cyklom, ktorý zahŕňa všetko od kontroly vstupného materiálu a testovania montáže komponentov až po záverečnú montáž, výstupné testovanie, hromadnú prepravu a popredajnú údržbu. Vďaka efektívnemu usporiadaniu môže linka dokončiť nového humanoidného robota každých 15 minút.

„Od nášho prvého testovacieho stroja v roku 2024, cez výrobu stoviek jednotiek PM01 v malých sériách v roku 2025, až po kvalitatívny skok smerom ku kapacite dodania 10 000 jednotiek, vstupujeme do novej fázy industrializácie a komercializácie," povedal pán Zhao Tongyang, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti EngineAI. „Vybudovaním výrobného systému zameraného na kvalitu, efektívnosť a inteligentnú výrobu sme urýchlili našu cestu od výroby prototypov k hromadnej výrobe a od nuly k výrobe vo veľkej mierke."

Štyri strategické piliere pre kvalitu bez kompromisov

Vďaka svojim komplexným nezávislým kapacitám výskumu a vývoja zaviedla spoločnosť EngineAI prísny rámec zaistenia kvality postavený na štyroch strategických pilieroch:

  • Kontrola kvality dodávateľského reťazca: Všetky komponenty, od integrovaných spojov až po kompletné zostavy, spĺňajú prísne normy, s cieľom zabezpečiť, aby do výrobného procesu vstupovali len osvedčené diely.
  • Pokročilé výrobné procesy: Automatizované zariadenia na uzatváranie, lepenie a laserové zváranie zvýšili efektivitu výroby o 40 % pri zachovaní prísnej štandardizácie procesov.
  • Inteligentná modernizácia výroby: Komplexný systém digitálneho manažmentu umožňuje plnú sledovateľnosť, ktorá poskytuje každej súčiastke aj hotovému robotovi jedinečnú výrobnú identitu sledovateľnú v celom hodnotovom reťazci.
  • Prísne testovanie a validácia: Každý robot musí pred dodaním absolvovať 79 komplexných kontrol kvality a 46 simulačných testov prevádzkových podmienok, čím sa zaistí rovnomerne vysoký výkon a stabilita každého kusu.

Multiregionálne rozloženie kapacít na podporu globálnej expanzie

„S rozširovaním našej inteligentnej výrobnej siete v Shenzhene, Henane a ďalších oblastiach budú tieto zariadenia spolupracovať na lepšom zatriedení kapacity a rýchlejšej reakcii na trh, čím vznikne efektívnejší základ pre budúci globálny rast," povedal pán Ren Guowen, spoluzakladateľ spoločnosti EngineAI.

O spoločnosti EngineAI

Spoločnosť EngineAI, založená v októbri 2023, je inovátorom v oblasti univerzálnej stelesnenej inteligencie. Jadro jej tímu tvoria odborníci z popredných svetových univerzít, ktorí spájajú silné akademické zázemie s rozsiahlymi inžinierskymi skúsenosťami. Spoločnosť dosiahla komplexný interný vývoj kľúčových robotických komponentov, algoritmov riadenia pohybu a technológií AI. Portfólio jej produktov zahŕňa viacero scenárov uplatnenia vrátane modelu SA01, ktorý je navrhnutý na širšie sprístupnenie pokročilej robotiky; modelu SE01, ktorý preukázal jednu z prvých schopností podobných ľudskej chôdzi na svete; modelu PM01, ktorý dosiahol prvé salto humanoidného robota na svete; a modelu T800, ktorý je navrhnutý pre vysoko dynamické a náročné prevádzkové prostredia.

Keďže humanoidná robotika prechádza z výskumu do uplatnenia v reálnom svete, spoločnosť EngineAI spolupracuje s partnermi z oblasti komerčných služieb, vzdelávania, vedeckého výskumu a priemyselnej výroby s cieľom urýchliť jej rozsiahle prijatie. Spoločnosť sa zaviazala k rozvoju stelesnenej inteligencie prostredníctvom neustálych inovácií a poskytovania praktických robotických riešení, ktoré pomáhajú formovať budúcnosť práce a priemyslu.

Viac informácií o spoločnosti EngineAI nájdete na stránke https://en.engineai.com.cn/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2989569/3.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2989570/2.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2989571/1.jpg
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3VBK_jZmagU

EngineAI eröffnet Intelligent Manufacturing Base in Shenzhen: erste Charge von T800 Humanoiden Robotern läuft vom Band - Beginn der Massenauslieferung

EngineAI inaugura su planta de fabricación inteligente en Shenzhen

