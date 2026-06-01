EngineAI eröffnet Intelligent Manufacturing Base in Shenzhen: erste Charge von T800 Humanoiden Robotern läuft vom Band - Beginn der Massenauslieferung

Auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern bietet die Manufacturing Base in Shenzhen einen integrierten, geschlossenen Fertigungsprozess, der von der Materialeingangskontrolle und der Prüfung der Komponentenmontage bis hin zur Endmontage, der Endprüfung, dem Massenversand und der Wartung nach dem Verkauf alles abdeckt. Mit diesem effizienten Layout kann alle 15 Minuten ein neuer humanoider Roboter die Produktionslinie verlassen.

„Von unserer ersten Testmaschine im Jahr 2024 über die Kleinserienproduktion von mehreren Hundert von PM01-Einheiten im Jahr 2025 bis hin zum qualitativen Sprung zu einer Lieferfähigkeit von 10.000 Einheiten treten wir in eine neue Phase der Industrialisierung und Kommerzialisierung ein", sagte Zhao Tongyang, Gründer und CEO von EngineAI. „Durch den Aufbau eines Fertigungssystems, das auf Qualität, Effizienz und intelligente Produktion ausgerichtet ist, haben wir unseren Weg von der Pilotproduktion zur Massenproduktion, quasi von Null auf maximale Kapazität, beschleunigt."

Vier strategische Säulen für kompromisslose Qualität

EngineAI nutzt seine unabhängigen F&E-Kapazitäten und hat ein strenges Qualitätssicherungssystem entwickelt, das auf vier strategischen Säulen basiert:

Qualitätskontrolle der Lieferkette: Alle Komponenten, von integrierten Schaltungen bis hin zu kompletten Baugruppen, erfüllen strenge Anforderungen, um sicherzustellen, dass nur qualifizierte Teile in den Produktionsfluss gelangen.

Alle Komponenten, von integrierten Schaltungen bis hin zu kompletten Baugruppen, erfüllen strenge Anforderungen, um sicherzustellen, dass nur qualifizierte Teile in den Produktionsfluss gelangen. Fortschrittliche Produktionsprozesse: Automatisierte Verriegelungs-, Klebe- und Laserschweißanlagen haben die Produktionseffizienz um 40 % erhöht, wobei eine strenge Prozessstandardisierung eingehalten wird.

Automatisierte Verriegelungs-, Klebe- und Laserschweißanlagen haben die Produktionseffizienz um 40 % erhöht, wobei eine strenge Prozessstandardisierung eingehalten wird. Upgrade auf Smart Manufacturing: Ein umfassendes digitales Managementsystem ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit, so dass jedes Bauteil und jeder fertige Roboter eine eindeutige Produktionsidentität erhält, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verfolgt werden kann.

Ein umfassendes digitales Managementsystem ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit, so dass jedes Bauteil und jeder fertige Roboter eine eindeutige Produktionsidentität erhält, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verfolgt werden kann. Strenge Prüfung und Validierung: Jeder Roboter muss vor der Auslieferung 79 volldimensionale Qualitätsprüfungen und 46 Simulationstests der Arbeitsbedingungen bestehen, um eine gleichbleibend hohe Leistung und Stabilität aller Einheiten zu gewährleisten.

Multiregionales Kapazitätslayout zur Unterstützung der globalen Expansion

„Während sich unser intelligentes Produktionsnetzwerk über Shenzhen, Henan und darüber hinaus ausbreitet, werden alle Einrichtungen konsequent zusammenarbeiten, um Kapazitäten besser zuzuordnen und schneller auf den Markt zu reagieren, wodurch eine effizientere Grundlage für zukünftiges globales Wachstum geschaffen wird", sagte Ren Guowen, Mitbegründer von EngineAI.

Informationen zu EngineAI

EngineAI wurde im Oktober 2023 gegründet und ist ein Innovator auf dem Gebiet der allgemeinen verkörperten künstlichen Intelligenz. Das Kernteam besteht aus Fachleuten der Branche, die von weltweit führenden Universitäten kommen, und verbindet fundierte akademische Kenntnisse mit umfassender technischer Praxiserfahrung. Das Unternehmen hat eine vollständige Eigenentwicklung von Kern-Roboterkomponenten, Bewegungssteuerungsalgorithmen und verkörperten KI-Technologien erreicht. Das Produktportfolio umfasst zahlreiche Anwendungsszenarien, darunter den SA01, der fortschrittliche Robotik zugänglicher machen soll, den SE01, der eine der ersten menschenähnlichen Gehfähigkeiten der Welt demonstriert hat, den PM01, der als erster humanoider Roboter einen Frontflip vollbrachte, und den T800, der für hochdynamische und anspruchsvolle Einsatzumgebungen entwickelt wurde.

Während sich die humanoide Robotik von der Forschung zum realen Einsatz bewegt, arbeitet EngineAI mit Partnern aus den Bereichen kommerzielle Dienstleistungen, Bildung, wissenschaftliche Forschung und industrielle Fertigung zusammen, um die Einführung in großem Maßstab zu beschleunigen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die verkörperte künstliche Intelligenz durch kontinuierliche Innovation voranzutreiben und praktische Roboterlösungen zu liefern, die dazu beitragen, die Zukunft von Arbeit und Industrie zu gestalten.

Weitere Informationen über EngineAI finden Sie auf: https://en.engineai.com.cn/

Instagram: engineairobot

Facebook: Engine Ai

X: EngineAI

YouTube: Engineai Robot

Linkedin: EngineAI

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989569/3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989570/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989571/1.jpg

Video – https://www.youtube.com/watch?v=3VBK_jZmagU