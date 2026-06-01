شركة EngineAI تُطلق قاعدة شنتشن للتصنيع الذكي مع خروج الدفعة الأولى من الروبوتات البشرية T800 من خط الإنتاج إيذانًا ببدء عمليات التسليم بكميات

تمتد قاعدة شنتشن على مساحة تقارب 12,000 متر مربع، وتضم عملية تصنيع متكاملة ذات دورة تشغيل مغلقة تشمل جميع المراحل، بدءًا من فحص المواد الواردة واختبار تجميع المكونات، مرورًا بالتجميع النهائي واختبارات نهاية خط الإنتاج، وصولًا إلى الشحن بكميات وخدمات صيانة ما بعد البيع. بفضل هذا التصميم التشغيلي عالي الكفاءة، يمكن إخراج روبوت بشري جديد من خط الإنتاج كل 15 دقيقة.

قال السيد Zhao Tongyang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EngineAI: "من أول نموذج اختباري لنا في عام 2024، إلى الإنتاج محدود النطاق لمئات الوحدات من روبوت PM01 في عام 2025، واليوم إلى القفزة النوعية نحو القدرة على تسليم 10,000 وحدة، فإننا ندخل مرحلة جديدة من التصنيع والتسويق التجاري". "من خلال بناء منظومة تصنيع ترتكز على الجودة والكفاءة والإنتاج الذكي، نجحنا في تسريع انتقالنا من الإنتاج التجريبي إلى التصنيع واسع النطاق، ومن الصفر إلى التوسع على مستوى الإنتاج".

أربع ركائز إستراتيجية لضمان الجودة دون مساومة

استنادًا إلى قدراتها المتكاملة في البحث والتطوير المستقل عبر مختلف مراحل التقنية، أسست EngineAI إطارًا صارمًا لضمان الجودة يقوم على أربع ركائز إستراتيجية:

التحكم في جودة سلسلة التوريد: تخضع جميع المكونات، بدءًا من المفاصل المدمجة وصولًا إلى الأنظمة والوحدات الكاملة، لمعايير صارمة لضمان دخول الأجزاء المطابقة للمواصفات فقط إلى عملية الإنتاج.

عمليات إنتاج متقدمة: ساهمت معدات التثبيت الآلي واللصق الآلي واللحام بالليزر في رفع كفاءة الإنتاج بنسبة 40%، مع الحفاظ على أعلى مستويات توحيد المعايير والانضباط التشغيلي.

الارتقاء بالتصنيع الذكي: يتيح نظام الإدارة الرقمية الشامل إمكانية التتبع الكامل عبر جميع مراحل الإنتاج، حيث يمتلك كل مكوّن وكل روبوت مكتمل هوية إنتاجية فريدة يمكن تتبعها عبر سلسلة القيمة بأكملها.

عمليات اختبار وتحقق صارمة: يخضع كل روبوت قبل التسليم إلى 79 عملية فحص شاملة للجودة و46 اختبارًا لمحاكاة ظروف التشغيل، بما يضمن أداءً عاليًا واستقرارًا متسقًا في جميع الوحدات المنتجة.

توزيع القدرات الإنتاجية عبر مناطق متعددة لدعم التوسع العالمي

قال السيد Ren Guowen، الشريك المؤسس لشركة EngineAI: "مع استمرار توسع شبكة التصنيع الذكي التابعة لنا في شنتشن وخنان ومناطق أخرى، ستعمل هذه المنشآت بصورة متكاملة على تحسين توزيع القدرات الإنتاجية والاستجابة بشكلٍ أسرع لمتطلبات السوق، مما يرسخ قاعدة أكثر كفاءة لدعم النمو والتوسع العالمي في المستقبل".

نبذة عن EngineAI

تأسست EngineAI في أكتوبر 2023، وهي مبتكِرٌ في مجال الذكاء المتجسد للأغراض العامة. يتألف فريقها الأساسي من متخصصين في القطاع ينتمون إلى جامعات عالمية مرموقة، ويجمعون بين الخبرة الأكاديمية المتقدمة والخبرة الهندسية الواسعة. نجحت الشركة في تطوير منظومة متكاملة داخليًا تشمل المكونات الأساسية للروبوتات، وخوارزميات التحكم في الحركة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسد. تغطي محفظة منتجاتها مجموعة متنوعة من سيناريوهات الاستخدام، بما في ذلك SA01، المصمم لجعل الروبوتات المتقدمة أكثر سهولة وإتاحة؛ وSE01، الذي استعرض واحدة من أوائل قدرات المشي الشبيهة بالبشر على مستوى العالم؛ وPM01، الذي حقق أول حركة شقلبة أمامية (Front Flip) في العالم بواسطة روبوت بشري؛ وT800، المصمم للعمل في البيئات التشغيلية عالية الديناميكية والمهام الشاقة.

ومع انتقال الروبوتات البشرية من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التطبيق العملي، تتعاون EngineAI مع شركاء في قطاعات الخدمات التجارية والتعليم والبحث العلمي والتصنيع الصناعي لتسريع التبني واسع النطاق لهذه التقنيات. تلتزم الشركة بدفع عجلة تطوير الذكاء المتجسد من خلال الابتكار المستمر، وتقديم حلول روبوتية عملية تسهم في تشكيل مستقبل العمل والصناعة.

لمزيد من المعلومات عن EngineAI، يُرجى زيارة: https://en.engineai.com.cn/

إنستغرام: engineairobot

فيسبوك: Engine Ai

إكس: EngineAI

يوتيوب: Engineai Robot

لينكدإن: EngineAI

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2989569/3.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2989570/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2989571/1.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=3VBK_jZmagU