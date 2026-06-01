EngineAI запускает интеллектуальную производственную базу в Шэньчжэне. Первая партия роботов-гуманоидов T800 сходит с конвейера, чтобы начать массовую доставку

Jun 01, 2026, 13:14 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 1 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания EngineAI Robotics, новатор в области роботов-гуманоидов, объявила об официальном запуске интеллектуальной производственной базы EngineAI (Хунхуалин, Шэньчжэнь), а также о выпуске первой партии флагманских полноразмерных роботов-гуманоидов T800. Это событие знаменует собой решительное вступление компании в новую фазу масштабируемых поставок в объеме 10 000 единиц.

База в Шэньчжэне площадью около 12 000 квадратных метров оснащена интегрированным производственным процессом с замкнутым контуром, который охватывает все: от входного контроля материалов и испытаний сборки компонентов до окончательной сборки, выходного контроля, массовой отгрузки и послепродажного обслуживания. Благодаря этой эффективной организации робот-гуманоид может сходить с производственной линии каждые 15 минут.

«От нашей первой испытательной машины в 2024 году до мелкосерийного производства сотен единиц PM01 в 2025 году, а теперь и качественного скачка к возможности поставки 10 000 единиц, мы вступаем в новую фазу индустриализации и коммерциализации», — сказал г-н Чжао Тунъян (Zhao Tongyang), основатель и генеральный директор EngineAI. «Создав производственную систему, ориентированную на качество, эффективность и интеллектуальное производство, мы ускорили наш путь от экспериментального до массового производства и от нуля до масштаба».

Четыре стратегических столпа бескомпромиссного качества

Используя свой полномасштабный потенциал в области независимых исследований и разработок, EngineAI создала строгую структуру обеспечения качества, основанную на четырех стратегических столпах:

  • Контроль качества цепочки поставок. Все компоненты, от встроенных соединений до полных узлов, соответствуют строгим стандартам, чтобы гарантировать, что только квалифицированные детали поступают в производственный поток.
  • Передовые производственные процессы. Автоматизированная фиксация, склеивание и оборудование для лазерной сварки повысили эффективность производства на 40 % при сохранении строгой стандартизации процессов.
  • Модернизация интеллектуального производства. Комплексная цифровая система управления обеспечивает полномасштабную отслеживаемость, предоставляя каждому компоненту и готовому роботу уникальную производственную идентификацию, отслеживаемую по всей цепочке создания стоимости.
  • Строгие испытания и валидация. Каждый робот должен пройти 79 полноразмерных проверок качества и 46 имитационных испытаний условий работы перед поставкой, обеспечивая стабильно высокую производительность и стабильность каждого устройства.

Межрегиональная компоновка мощностей для поддержки глобальной экспансии

«По мере расширения нашей интеллектуальной производственной сети в Шэньчжэне, Хэнан, и за его пределами эти объекты будут работать вместе, чтобы лучше распределять мощности и быстрее реагировать на рынок, создавая более эффективную основу для будущего глобального роста», — сказал г-н Рен Гоуэн (Ren Guowen), соучредитель EngineAI.

О EngineAI

Основанная в октябре 2023 года, EngineAI является новатором в области воплощенного интеллекта общего назначения. Ее основная команда состоит из профессионалов отрасли из ведущих мировых университетов, сочетающих в себе сильную академическую экспертизу с обширным инженерным опытом. Компания достигла полного стека собственных разработок по основным роботизированным компонентам, алгоритмам управления движением и технологиям воплощенного ИИ. Портфель продуктов компании охватывает разнообразные сценарии применения, включая SA01, разработанный для того, чтобы сделать передовую робототехнику более доступной; SE01, который продемонстрировал одну из самых ранних в мире возможностей ходьбы, похожей на человека; PM01, который сделал первое в мире переднее сальто робота-гуманоида; и T800, предназначенный для высокодинамичных и тяжелых условий эксплуатации.

По мере того, как человекоподобная робототехника переходит от исследований к реальному развертыванию, EngineAI работает с партнерами в области коммерческих услуг, образования, научных исследований и промышленного производства для ускорения широкомасштабного внедрения. Компания стремится к продвижению воплощенного интеллекта посредством непрерывных инноваций и предоставления практических роботизированных решений, которые помогают формировать будущее работы и промышленности.

Для получения дополнительной информации о EngineAI, пожалуйста, посетите https://en.engineai.com.cn/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2989569/3.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2989570/2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2989571/1.jpg
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=3VBK_jZmagU

