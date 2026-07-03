Hisense mang đến các giải pháp làm mát thông minh và tiện lợi hơn cho các gia đình Châu Âu, thúc đẩy tăng trưởng thị trường mạnh mẽ

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 3 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm điều hòa không khí với trọng tâm là hiệu suất, hiệu quả năng lượng và tính tiện dụng trong sử dụng hằng ngày. Khi người tiêu dùng Châu Âu ngày càng tìm kiếm các giải pháp làm mát dễ lắp đặt hơn, vận hành hiệu quả hơn và phù hợp hơn với nhiều môi trường sống khác nhau, Hisense đang mang đến những đổi mới thiết thực được thiết kế nhằm giúp cuộc sống tiện nghi trở nên dễ tiếp cận hơn.

Sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang được phản ánh ngày càng rõ qua kết quả kinh doanh. Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu bán hàng mảng điều hòa không khí của Hisense tại Tây Âu tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thị trường Pháp ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100%. Không chỉ đơn giản là phản ánh nhu cầu theo mùa, đà tăng trưởng này còn làm nổi bật sự công nhận ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giải pháp làm mát kết hợp giữa tính linh hoạt trong lắp đặt, hiệu suất thông minh và hiệu quả năng lượng dài hạn.

Đối với nhiều hộ gia đình Châu Âu, đặc biệt là những người sinh sống trong các căn hộ, nhà cho thuê hoặc các tòa nhà cũ — sự phức tạp trong khâu lắp đặt vẫn là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc sử dụng điều hòa không khí. Được thiết kế dựa trên thực tế này, dòng sản phẩm Uni của Hisense mang đến giải pháp thiết thực nhờ cấu trúc mô-đun và kiến trúc Easy Installation Pro, cho phép người lắp đặt hoàn thành công việc một cách dễ dàng và tốn ít công sức nhất, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhân công lắp đặt chuyên nghiệp. Việc bảo trì hằng ngày cũng thuận tiện không kém nhờ bộ lọc có thể tháo rời được lắp ở phía trên, có thể vệ sinh chỉ trong vài giây mà không cần dụng cụ chuyên dụng, giúp giảm tới 60% thời gian bảo trì, đồng thời vẫn bảo đảm độ kín khí vượt trội. Cùng với tính dễ sử dụng, dòng Uni còn đạt xếp hạng hiệu suất năng lượng A+++ trong chế độ làm mát, giúp người dùng tận hưởng sự thoải mái lâu dài trong khi vẫn kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng.

Đối với những người tiêu dùng tìm kiếm trải nghiệm tiện nghi gia đình cao cấp hơn, điều hòa Hisense Air Master kết hợp khả năng kiểm soát khí hậu thông minh với hiệu quả vượt trội và thiết kế tinh tế. Được trang bị cảm biến nhiệt hồng ngoại Smart Eye Pro tiên tiến, sản phẩm tự động phát hiện sự hiện diện của người trong phòng và điều chỉnh hướng gió theo hoặc tránh người một cách thông minh, qua đó giúp giảm cảm giác khó chịu do gió lạnh thổi trực tiếp khi sử dụng trong thời gian dài. Với hiệu suất năng lượng A+++ cho cả chế độ làm mát và sưởi ấm, cùng khả năng vận hành êm ái ở mức 18 dB, Air Master mang đến sự thoải mái lâu dài đồng thời góp phần giảm chi phí năng lượng. Sản phẩm đã giành Giải thưởng Red Dot nhờ vẻ ngoài và tính năng đổi mới, đồng thời sở hữu thiết kế tấm trượt mờ với khả năng làm kín tốt, tích hợp hài hòa với các không gian sống hiện đại, qua đó thể hiện cam kết của Hisense trong việc kết hợp công nghệ với phong cách sống đương đại.

Trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp tục coi trọng sự thoải mái, sự thuận tiện và tính bền vững trong ngôi nhà của họ, Hisense tiếp tục cam kết phát triển các giải pháp kiểm soát khí hậu đáp ứng những nhu cầu thực tế của cuộc sống thay vì chỉ phục vụ nhu cầu theo mùa. Thông qua việc không ngừng đổi mới các công nghệ tiết kiệm năng lượng và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, công ty đang hỗ trợ các hộ gia đình tạo ra môi trường sống lành mạnh hơn, thông minh hơn và thoải mái hơn, hiện thực hóa tầm nhìn "Đổi mới vì một cuộc sống tốt đẹp hơn" đến các gia đình trên toàn thế giới.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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