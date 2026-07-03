Hisense приносит в европейские дома более интеллектуальные и простые решения в области охлаждения, стимулируя сильный рост рынка

ЦИНДАО, Китай, 3 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой электроники и техники, продолжает расширять ассортимент кондиционеров, уделяя особое внимание производительности, энергоэффективности и удобству повседневного использования. Поскольку европейские потребители все чаще ищут простые в установке, эффективные решения в области охлаждения, которые лучше подходят для разнообразных бытовых условий, компания Hisense предлагает практические инновации, призванные сделать комфортную жизнь более доступной.

Этот развивающийся потребительский спрос все больше отражается на рыночных показателях. В первой половине 2026 года выручка от продаж кондиционеров Hisense в Западной Европе выросла почти на 20 % в годовом исчислении, в то время как на французском рынке рост составил более 100 %. Этот импульс не просто отражает сезонный спрос, но и подчеркивает растущее признание со стороны потребителей решений в области охлаждения, которые сочетают в себе гибкость установки, интеллектуальную производительность и долгосрочную энергоэффективность.

Для многих европейских потребителей, особенно для тех, кто живет в квартирах, арендуемой недвижимости или старых зданиях, сложность установки остается одним из самых больших препятствий для использования систем кондиционирования воздуха. Разработанная с учетом этих реалий, серия Hisense Uni обеспечивает практическое решение благодаря своей модульной структуре и архитектуре Easy Installation Pro, позволяя выполнить установку с минимальными усилиями, уменьшая при этом зависимость от профессионалов. Ежедневное техническое обслуживание одинаково удобно благодаря установленному сверху съемному фильтру, который можно очистить за несколько секунд без специальных инструментов. Это сокращает время обслуживания до 60 %, обеспечивая при этом превосходное герметичное уплотнение. В дополнение к простоте использования серия Uni имеет класс энергоэффективности A+++ для охлаждения, помогая потребителям наслаждаться длительным комфортом, сохраняя при этом контроль над потреблением энергии.

Для покупателей, ищущих более премиальный домашний комфорт, кондиционер Hisense Air Master сочетает в себе интеллектуальную климатическую технологию с исключительной эффективностью и изысканным дизайном. Оснащенный передовым тепловым инфракрасным датчиком Smart Eye Pro, он автоматически обнаруживает людей и направляет поток воздуха, следуя за ними или обходя их, что помогает устранить дискомфорт от направленного потока холодного воздуха во время длительной работы кондиционера. Имея класс энергоэффективности A+++ как для охлаждения, так и для обогрева, а также очень низкий уровень шума в 18 дБ, Air Master обеспечивает длительный комфорт при одновременном снижении затрат на электроэнергию. Он получил награду Red Dot Award за свой инновационный внешний вид и функциональность. Скользящая панель имеет матовый дизайн и хорошее уплотнение, что позволяет легко интегрировать кондиционер в современные жилые помещения. Это отражает стремление Hisense сочетать технологии с современным образом жизни.

Поскольку потребители продолжают уделять больше внимания комфорту, удобству и устойчивости в своих домах, Hisense по-прежнему привержена разработке климатических решений, которые отвечают реальным потребностям, а не просто сезонному спросу. Благодаря постоянным инновациям в области энергоэффективных технологий и ориентированному на пользователя дизайну компания помогает домохозяйствам создавать более здоровые, умные и комфортные условия для жизни, привнося свое видение «Инновации для более яркой жизни» в дома по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.