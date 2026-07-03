Společnost Hisense přináší do evropských domácností chytřejší a pohodlnější chlazení, čímž podporuje silný růst trhu
News provided byHisense
Jul 03, 2026, 05:00 ET
ČCHING-TAO, Čína, 3. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, jedna z předních světových značek v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, nadále rozšiřuje své portfolio klimatizačních zařízení se zaměřením na výkon, energetickou účinnost a praktičnost v každodenním používání. Vzhledem k tomu, že evropští spotřebitelé čím dál častěji vyhledávají řešení pro chlazení, která se snadno instalují, jsou úspornější v provozu a lépe se přizpůsobují různým typům obytných prostor, přináší společnost Hisense praktické inovace, jejichž cílem je zpřístupnit pohodlné bydlení širšímu okruhu lidí.
Měnící se poptávka spotřebitelů se čím dál víc odráží ve vývoji trhu. V první polovině roku 2026 vzrostly tržby společnosti Hisense z prodeje klimatizačních jednotek v západní Evropě meziročně o téměř 20 %, zatímco francouzský trh zaznamenal růst o více než 100 %. Tento trend není pouhým odrazem sezónní poptávky, ale poukazuje na rostoucí zájem spotřebitelů o řešení pro chlazení, která kombinují flexibilitu instalace, inteligentní výkon a dlouhodobou energetickou účinnost.
Pro mnoho evropských domácností, zejména těch, které bydlí v bytech, nájemních nemovitostech nebo starších budovách, zůstává složitost instalace jednou z největších překážek při pořizování klimatizace. Série Hisense Uni, která je navržená s ohledem na tyto skutečnosti, přináší praktické řešení, a to díky své modulární struktuře a architektuře Easy Installation Pro, která umožňuje instalačnímu technikovi dokončit instalaci s minimálním úsilím a zároveň snižuje nutnost odborného zapojení. Každodenní údržba zařízení je pohodlná díky odnímatelnému filtru umístěnému nahoře, který lze vyčistit během několika sekund, a to i bez speciálního nářadí, čímž se doba údržby zkracuje až o 60 % a zároveň je zajištěno vynikající vzduchotěsné utěsnění. Kromě snadného používání nabízí řada Uni energetickou účinnost třídy A+++ pro chlazení, což spotřebitelům pomáhá užívat si trvalý komfort a zároveň udržovat spotřebu energie pod kontrolou.
Pro zákazníky, kteří hledají prémiový zážitek z pohodlí domova, kombinuje klimatizace Hisense Air Master inteligentní technologii regulace klimatu s výjimečnou účinností a vytříbeným designem. Je vybavena pokročilým termálním infračerveným senzorem Smart Eye Pro, který automaticky detekuje přítomnost osob a inteligentně nasměruje proud vzduchu tak, aby osoby buď sledoval, nebo se jim vyhýbal, čímž pomáhá eliminovat nepříjemné pocity způsobené přímým studeným průvanem při delším provozu. Díky energetické účinnosti třídy A+++ jak při chlazení, tak při topení a tichému provozu s hladinou hluku pouhých 18 dB poskytuje Air Master trvalý komfort a zároveň snižuje náklady na energii. Za svůj inovativní vzhled a funkčnost získala tato klimatizace ocenění Red Dot Award. Je vybavena matným posuvným panelem s dobrými těsnicími vlastnostmi, který se dokonale začleňuje do moderních obytných prostor a odráží závazek společnosti Hisense propojovat technologii se současným životním stylem.
Vzhledem k tomu, že spotřebitelé kladou ve svých domácnostech čím dál větší důraz na pohodlí, praktičnost a udržitelnost, se společnost Hisense i nadále věnuje vývoji klimatizačních řešení, která reagují na skutečné potřeby, a ne pouze na sezónní poptávku. Díky neustálým inovacím v oblasti energeticky úsporných technologií a designu zaměřeného na uživatele pomáhá společnost Hisense domácnostem vytvářet zdravější, chytřejší a pohodlnější životní prostředí a přináší tak svou vizi „Inovace pro lepší život" do domácností po celém světě.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense byla založená v roce 1969. Je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 a více palců (2023–1. čtvrtletí 2026). Jakožto výrobce technologie RGB MiniLED udává společnost Hisense i nadále směr v inovacích v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jakožto oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky po celém světě.
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