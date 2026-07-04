Hisense ofrece enfriamiento más inteligente y sencillo a los hogares europeos, con lo que promueve el sólido crecimiento del mercado

QINGDAO, China, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en productos electrónicos y electrodomésticos, continúa ampliando su cartera de climatización con enfoque en rendimiento, ahorro de energía y usabilidad cotidiana. En consideración a la creciente demanda de soluciones de enfriamiento fáciles de instalar, de operación más eficiente y más idóneas para los entornos residenciales diversos de los consumidores europeos, Hisense ofrece innovaciones prácticas diseñadas para brindar confort más asequible a los hogares.

Esta demanda en continua evolución de los consumidores es cada vez más patente en el comportamiento del mercado. Durante la primera mitad de 2026, los ingresos por ventas de productos de climatización de Hisense en Europa Occidental aumentaron en cerca del 20 % interanual, en tanto que el mercado francés registró un crecimiento superior al 100 %. Más que solo reflejar la demanda estacional, este auge destaca la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de enfriamiento que combinan flexibilidad de instalación, rendimiento inteligente y eficiencia energética de largo plazo.

Para numerosos residentes de Europa, en especial quienes viven en departamentos, propiedades de alquiler o edificios antiguos, la complejidad de la instalación sigue siendo uno de los principales obstáculos para adoptar productos de climatización. La serie Uni de Hisense, diseñada en función de estas realidades, ofrece una solución práctica con su estructura modular y arquitectura Easy Installation Pro, características que permiten al instalador ejecutar la instalación con el mínimo esfuerzo a la vez que reducen la necesidad de recurrir a la ayuda de un profesional. Asimismo, el mantenimiento cotidiano es sencillo gracias al filtro de montaje superior extraíble que se puede limpiar en cuestión de segundos sin herramientas especiales, lo que reduce el tiempo de mantenimiento en hasta 60 % y, al mismo tiempo, garantiza un sellado hermético excelente. Para complementar su facilidad de uso, la serie Uni ofrece una clasificación de eficiencia energética A+++ para enfriamiento, lo que permite a los clientes disfrutar de confort duradero sin exceder su consumo de energía.

Para consumidores que desean una experiencia de confort residencial de gama más alta, el sistema de climatización Hisense Air Master combina tecnología de climatización inteligente con eficiencia excepcional y un diseño refinado. Este sistema, que incorpora el sensor infrarrojo térmico Smart Eye Pro, detecta en forma automática a los ocupantes y dirige de manera inteligente el flujo de aire ya sea para seguir o evitar a las personas, lo que ayuda a eliminar la incomodidad de las corrientes de aire frío directas durante el funcionamiento prolongado. Gracias a su eficiencia energética de categoría A+++ para enfriamiento y calefacción, así como su funcionamiento silencioso a 18dB, el Air Master brinda confort perdurable a la vez que reduce los costos de consumo de energía. El sistema recibió el Premio Red Dot por su apariencia y funcionalidad innovadoras, y por características como el diseño de panel deslizante mate con sellado de buen rendimiento que se integra de manera fluida en los espacios residenciales modernos, lo que refleja el compromiso de Hisense de combinar la tecnología con los estilos de vida contemporáneos.

Como los consumidores otorgan cada vez más importancia al confort, la conveniencia y la sostenibilidad de sus hogares, Hisense mantiene su compromiso de desarrollar soluciones de climatización que satisfagan las necesidades reales sin limitarse meramente a la demanda estacional. A través de la innovación continua en tecnologías de eficiencia energética y diseño centrado en el usuario, la empresa ayuda a las personas y familias a crear entornos residenciales más saludables, inteligentes y cómodos. De esta forma, concreta su visión de "Innovating a Brighter Life" (Innovar para una vida mejor) en hogares de todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder reconocido a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 160 países, y se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ostenta el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como la creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas a nivel mundial como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

FUENTE Hisense