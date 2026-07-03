Hisense นำเสนอระบบทำความเย็นที่ชาญฉลาดและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคในยุโรป ผลักดันการเติบโตของตลาดอย่างแข็งแกร่ง

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Hisense

03 Jul, 2026, 18:48 CST

ชิงเต่า, จีน 3 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และการใช้งานในชีวิตประจำวัน เนื่องจากผู้บริโภคในยุโรปมองหาโซลูชันการทำความเย็นที่ติดตั้งง่ายขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่หลากหลายยิ่งขึ้น Hisense จึงนำเสนอนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

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ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้สะท้อนให้เห็นมากขึ้นผ่านผลการดำเนินงานของตลาด โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 รายได้จากการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศของ Hisense ในยุโรปตะวันตกโตเกือบ 20% เทียบรายปี ในขณะที่ตลาดฝรั่งเศสมีการเติบโตมากกว่า 100% การเติบโตดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนความต้องการตามฤดูกาล แต่ยังเน้นให้เห็นถึงการยอมรับของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันการทำความเย็นซึ่งผสานความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ประสิทธิภาพอัจฉริยะ และการประหยัดพลังงานในระยะยาว

สำหรับครัวเรือนชาวยุโรปจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ บ้านเช่า หรืออาคารเก่า การติดตั้งที่ซับซ้อนยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ Hisense Uni series ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นจริงเหล่านี้ จึงนำเสนอโซลูชันซึ่งใช้งานได้จริงด้วยโครงสร้างแบบแยกส่วนและสถาปัตยกรรม Easy Installation Pro ช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถติดตั้งได้โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดและลดการพึ่งพาแรงงานมืออาชีพ การบำรุงรักษาประจำวันก็สะดวกด้วยตัวกรองแบบถอดได้ที่ติดตั้งอยู่ด้านบนซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ลดเวลาในการบำรุงรักษาได้ถึง 60% พร้อมรับประกันการปิดผนึกอันแน่นหนา นอกจากความสะดวกในการใช้งานแล้ว Uni series ยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับ A+++ สำหรับการทำความเย็น ช่วยให้ผู้บริโภคเพลิดเพลินกับความสบายอันยาวนานและควบคุมการใช้พลังงานไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์ความสะดวกสบายภายในบ้านที่เหนือกว่า Hisense Air Master AC ผสานเทคโนโลยีสภาพอากาศอัจฉริยะเข้ากับประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมและการออกแบบที่ประณีต พร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรดความร้อน Smart Eye Pro ขั้นสูง ตรวจจับผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติและควบคุมการไหลของอากาศอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับทิศทางลมตามความต้องการ ช่วยลดความไม่สบายจากลมเย็นโดยตรงระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องปรับอากาศ Air Master มอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับ A+++ ทั้งการทำความเย็นและการทำความร้อน พร้อมการทำงานที่เงียบสนิทเพียง 18 เดซิเบล มอบความสบายอย่างยาวนานพร้อมลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อีกทั้งยังได้รับรางวัล Red Dot Award สำหรับรูปลักษณ์และฟังก์ชันการทำงานที่ล้ำสมัย โดดเด่นด้วยดีไซน์แผงเลื่อนแบบด้านซึ่งมีประสิทธิภาพการปิดผนึกอันดีเยี่ยม ผสานเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว สะท้อนความมุ่งมั่นของ Hisense ในการผสานเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย

เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสบาย ความสะดวก และความยั่งยืนในบ้านของตนมากขึ้น Hisense จึงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านสภาพอากาศซึ่งตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงมากกว่าความต้องการตามฤดูกาล ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง บริษัทจึงช่วยให้ครัวเรือนสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพ ชาญฉลาด และสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยนำวิสัยทัศน์ "Innovating a Brighter Life" มาสู่บ้านเรือนทั่วโลก

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งเมื่อปี 2512 ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศ บริษัทเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ Omdia ระบุว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มโทรทัศน์ขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ปี 2566 – ไตรมาสแรกของปี 2569) ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยี RGB MiniLED บริษัทยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED เจเนอเรชันใหม่อย่างต่อเนื่อง Hisense สนับสนุน FIFA World Cup 2026™ อย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกและเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน

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