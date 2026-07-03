Hisense oferuje europejskim gospodarstwom domowym inteligentniejsze i łatwiejsze w montażu rozwiązania klimatyzacyjne, dynamicznie wzmacniając swoją pozycję na rynku

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Hisense

Jul 03, 2026, 10:51 ET

QINGDAO, Chiny, 3 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowy producent elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, konsekwentnie rozwija ofertę systemów klimatyzacji, stawiając na wysoką wydajność, efektywność energetyczną i wygodę codziennego użytkowania. W obliczu rosnącego zainteresowania europejskich konsumentów rozwiązaniami chłodzącymi, które są łatwiejsze w montażu, bardziej energooszczędne i lepiej dostosowane do zróżnicowanych warunków mieszkaniowych, Hisense wprowadza praktyczne innowacje, dzięki którym komfort termiczny staje się bardziej dostępny.

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Rosnące oczekiwania konsumentów znajdują odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży. W pierwszej połowie 2026 roku przychody ze sprzedaży klimatyzatorów Hisense w Europie Zachodniej wzrosły o blisko 20% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a na rynku francuskim odnotowano wzrost przekraczający 100%. Wyniki te nie są wyłącznie efektem sezonowego popytu – świadczą również o coraz większym uznaniu klientów dla rozwiązań łączących łatwość montażu, inteligentne funkcje oraz długoterminową efektywność energetyczną.

Dla wielu europejskich gospodarstw domowych, zwłaszcza zlokalizowanych w mieszkaniach, lokalach wynajmowanych czy starszych budynkach, jednym z największych wyzwań przy instalacji klimatyzacji pozostaje stopień skomplikowania montażu. Z myślą o takich użytkownikach opracowano serię Uni firmy Hisense. Dzięki modułowej konstrukcji oraz architekturze Easy Installation Pro montaż urządzenia wymaga mniej pracy i ogranicza zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi instalacyjne. Równie wygodna jest codzienna konserwacja – umieszczony w górnej części urządzenia wyjmowany filtr można oczyścić w ciągu kilku sekund, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Rozwiązanie to skraca czas konserwacji nawet o 60%, a jednocześnie zapewnia wysoką szczelność urządzenia. Dodatkowym atutem serii Uni jest najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ w trybie chłodzenia, pozwalająca utrzymać komfortową temperaturę przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Z myślą o użytkownikach poszukujących bardziej zaawansowanych rozwiązań do zapewnienia komfortu w domu Hisense oferuje klimatyzator Air Master AC, który łączy inteligentne technologie sterowania klimatyzacją z wysoką efektywnością energetyczną i nowoczesnym wzornictwem. Urządzenie wyposażono w zaawansowany czujnik termowizyjny Smart Eye Pro, który automatycznie wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i inteligentnie kieruje strumień powietrza – może go skierować w stronę użytkownika lub ominąć go, eliminując dyskomfort związany z długotrwałym działaniem zimnego nawiewu. Air Master oferuje klasę efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, a przy tym pracuje wyjątkowo cicho – poziom hałasu wynosi zaledwie 18 dB. Model został wyróżniony nagrodą Red Dot Award za innowacyjne wzornictwo i funkcjonalność. Matowy przesuwny panel przedni zapewnia wysoką szczelność urządzenia i harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, odzwierciedlając podejście Hisense polegające na łączeniu nowoczesnych technologii ze współczesnym stylem życia.

Gdy konsumenci przywiązują coraz większą wagę do komfortu, wygody i zrównoważonego stylu życia, Hisense pozostaje wierna strategii tworzenia rozwiązań klimatyzacyjnych odpowiadających na rzeczywiste potrzeby użytkowników, a nie wyłącznie na sezonowy wzrost zapotrzebowania. Dzięki ciągłemu rozwojowi energooszczędnych technologii i projektowaniu ukierunkowanemu na użytkownika firma pomaga tworzyć zdrowsze, bardziej inteligentne i bardziej komfortowe środowisko życia, realizując wizję „Innovating a Brighter Life" („Innowacje dla lepszego życia") w domach na całym świecie.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 – I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

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