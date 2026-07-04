Hisense Hadirkan Solusi Penyejuk Udara yang Lebih Cerdas dan Praktis untuk Hunian di Eropa, Dorong Pertumbuhan Pasar

Perubahan kebutuhan konsumen tersebut turut tecermin dari kinerja bisnis Hisense. Pada Semester I-2026, penjualan produk AC Hisense di Eropa Barat meningkat hampir 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Prancis, pertumbuhannya bahkan melampaui 100%. Kinerja ini tidak hanya didorong oleh permintaan musiman, melainkan juga tingginya kepercayaan konsumen terhadap solusi penyejuk udara yang menawarkan kemudahan instalasi, teknologi cerdas, dan efisiensi energi dalam jangka panjang.

Bagi banyak keluarga di Eropa, terutama penghuni apartemen, properti sewaan, maupun bangunan lama, proses pemasangan AC masih menjadi salah satu kendala utama. Menjawab kebutuhan tersebut, Hisense menghadirkan seri Uni yang dirancang dengan struktur modular dan teknologi Easy Installation Pro. Desain ini mempermudah proses pemasangan sehingga teknisi dapat menyelesaikan instalasi dengan lebih cepat dan efisien. Kebutuhan akan tenaga kerja tambahan saat pemasangan AC juga berkurang. Selain itu, perawatan perangkat AC dirancang lebih praktis. Filter yang ditempatkan di sisi atas unit dapat dilepas dan dibersihkan dalam hitungan detik tanpa memerlukan alat khusus. Inovasi tersebut memangkas waktu perawatan hingga 60%, serta menjaga kerapatan sistem sirkulasi udara. Seri Uni juga telah meraih peringkat efisiensi energi A+++ untuk fungsi pendinginan sehingga pengguna dapat menikmati kenyamanan optimal dengan konsumsi energi yang tetap terkendali.

Bagi konsumen yang menginginkan kenyamanan yang lebih premium di rumah, Hisense menghadirkan Air Master AC. Produk ini memadukan teknologi pengaturan suhu cerdas, efisiensi energi tinggi, dan desain modern yang elegan. Air Master dilengkapi sensor inframerah termal Smart Eye Pro yang mampu mendeteksi keberadaan penghuni ruangan dan secara otomatis menyesuaikan arah aliran udara. Sistem ini dapat mengarahkan udara mengikuti pengguna atau justru menghindarinya sehingga turut mengurangi ketidaknyamanan akibat hembusan udara dingin yang langsung mengenai tubuh saat AC digunakan dalam waktu lama. Dengan peringkat efisiensi energi A+++ untuk fungsi pendinginan maupun pemanasan, serta tingkat kebisingan hanya 18 desibel, Air Master menghadirkan kenyamanan optimal sekaligus ikut menekan biaya energi. Produk ini juga meraih Red Dot Award berkat inovasi desain dan fungsinya. Panel geser bertekstur matte dengan kemampuan penyegelan udara yang baik membuat Air Master menyatu secara harmonis dengan berbagai konsep interior modern. Kehadiran produk ini mencerminkan komitmen Hisense dalam memadukan teknologi dengan gaya hidup masa kini.

Seiring dengan meningkatnya perhatian konsumen terhadap kenyamanan, kemudahan, dan keberlanjutan dalam hunian, Hisense terus mengembangkan solusi pengaturan suhu yang mengutamakan kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar menjawab permintaan musiman. Melalui inovasi berkelanjutan pada teknologi yang hemat energi dan desain yang berorientasi pada pengguna, Hisense membantu masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, cerdas, dan nyaman di rumah, serta mewujudkan visinya, "Innovating a Brighter Life", di berbagai belahan dunia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

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