Hisense Bawakan Penyejukan Lebih Pintar, Lebih Mudah untuk Rumah Eropah, Pacu Pertumbuhan Pasaran yang Kukuh

QINGDAO, China, 3 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah global, terus mengembangkan portfolio penyaman udaranya dengan memberi tumpuan kepada prestasi, kecekapan tenaga dan kebolehgunaan harian. Ketika pengguna Eropah semakin mencari penyelesaian penyejukan yang lebih mudah dipasang, lebih cekap untuk dikendalikan serta lebih sesuai untuk pelbagai persekitaran kehidupan, Hisense memperkenalkan inovasi praktikal yang direka untuk menjadikan kehidupan yang selesa lebih mudah dicapai.

Permintaan pengguna yang semakin berkembang ini semakin tercermin dalam prestasi pasaran. Pada separuh pertama tahun 2026, hasil jualan penyaman udara Hisense di Eropah Barat meningkat sebanyak hampir 20% tahun ke tahun, manakala pasaran Perancis mencatatkan pertumbuhan melebihi 100%. Lebih daripada sekadar mencerminkan permintaan bermusim, momentum ini menyerlahkan peningkatan pengiktirafan pengguna terhadap penyelesaian penyejukan yang menggabungkan fleksibiliti pemasangan, prestasi pintar dan kecekapan tenaga untuk jangka panjang.

Bagi kebanyakan isi rumah di Eropah, khususnya mereka yang tinggal di pangsapuri, hartanah sewa atau bangunan lama—kerumitan pemasangan masih menjadi salah satu halangan terbesar untuk mengguna pakai penyaman udara. Direka dengan mengambil kira realiti ini, siri Hisense Uni menawarkan penyelesaian praktikal menerusi struktur modular dan seni bina Easy Installation Pro yang membolehkan pemasang menyelesaikan pemasangan dengan usaha minimum sambil mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja profesional. Penyelenggaraan harian juga sama mudah dengan adanya penapis boleh tanggal yang dipasang pada bahagian atas dan boleh dibersihkan dalam beberapa saat tanpa memerlukan peralatan khas, sekali gus mengurangkan masa penyelenggaraan sehingga 60% sambil memastikan pengedap kedap udara yang unggul. Bagi melengkapkan ciri kemudahan penggunaannya, siri Uni menawarkan penarafan kecekapan tenaga A+++ bagi penyejukan, sekali gus membantu pengguna menikmati keselesaan berpanjangan sambil memastikan penggunaan tenaga yang terkawal.

Bagi pengguna yang mahukan pengalaman keselesaan kediaman yang lebih premium, Hisense Air Master AC menggabungkan teknologi iklim pintar dengan kecekapan luar biasa serta reka bentuk yang elegan. Dilengkapi penderia inframerah terma Smart Eye Pro yang canggih, ia mengesan secara automatik kehadiran penghuni dan menghalakan aliran udara secara pintar sama ada untuk mengikut atau mengelak daripada terkena individu, sekali gus membantu menghapuskan ketidakselesaan akibat hembusan terus angin sejuk semasa operasi berpanjangan. Dengan menawarkan kecekapan tenaga A+++ bagi kedua-dua fungsi penyejukan dan pemanasan, berserta operasi tahap 18dB yang sangat senyap, Air Master memberikan keselesaan berpanjangan sambil mengurangkan kos tenaga. Ia turut menerima Red Dot Award atas penampilan dan fungsiannya yang inovatif, serta menampilkan reka bentuk panel gelongsor kemasan kusam dengan prestasi pengedap yang baik, yang bersepadu lancar dalam ruang kediaman moden, sekali gus mencerminkan komitmen Hisense dalam menggabungkan teknologi dengan gaya hidup kontemporari.

Ketika pengguna terus meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap keselesaan, kemudahan dan kemampanan di kediaman mereka, Hisense kekal komited untuk membangunkan penyelesaian kawalan iklim yang dapat memenuhi keperluan kehidupan sebenar, dan bukannya sekadar memenuhi permintaan bermusim. Menerusi inovasi berterusan dalam teknologi cekap tenaga dan reka bentuk berteraskan pengguna, syarikat membantu isi rumah mewujudkan persekitaran kehidupan yang lebih sihat, lebih pintar dan lebih selesa, seterusnya membawa visi "Menginovasikan Kehidupan Lebih Cerah" ke kediaman seluruh dunia.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada tahun 1969, merupakan peneraju yang diiktiraf di peringkat global bagi peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, serta mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 di peringkat global dalam segmen televisyen 100-inci dan ke atas (2023-S12026). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi seterusnya. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap perkongsian sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan khalayak di seluruh dunia.

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