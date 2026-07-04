하이센스, 유럽 가정에 더 스마트하고 간편한 냉방 제공하며 강력한 시장 성장 견인

칭다오, 중국 2026년 7월 4일 /PRNewswire/ -- 글로벌 소비자 가전 및 생활가전 분야를 선도하는 브랜드인 하이센스(Hisense)가 성능, 에너지 효율, 일상적 사용 편의성에 초점을 맞춰 에어컨 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있다. 유럽 소비자들이 설치가 더 쉽고, 운영 효율성이 높으며, 다양한 주거 환경에 더 적합한 냉방 솔루션을 점점 더 많이 찾는 가운데 하이센스는 쾌적한 생활을 더욱 쉽게 누릴 수 있도록 설계된 실용적인 혁신을 제공하고 있다.

이처럼 변화하는 소비자 수요는 시장 성과에도 점차 반영되고 있다. 2026년 상반기 하이센스의 서유럽 에어컨 매출은 전년 동기 대비 약 20% 증가했으며, 프랑스 시장에서는 100% 이상의 성장을 기록했다. 이러한 모멘텀은 단순한 계절적 수요를 반영하는 데 그치지 않고, 설치 유연성, 지능형 성능, 장기적인 에너지 효율성을 결합한 냉방 솔루션에 대한 소비자 인식이 높아지고 있음을 보여준다.

많은 유럽 가정, 특히 아파트, 임대 주택 또는 오래된 건물에 거주하는 소비자에게 설치의 복잡성은 에어컨 도입을 가로막는 가장 큰 장벽 중 하나로 남아 있다. 이러한 현실을 고려해 설계된 Hisense Uni 시리즈는 모듈식 구조와 Easy Installation Pro 아키텍처를 통해 실용적인 솔루션을 제공하며, 이를 통해 설치하는 당사자는 전문 인력에 대한 의존도를 줄이면서 최소한의 노력으로 설치를 완료할 수 있다. 일상적인 유지관리 역시 상단 장착형 탈착식 필터 덕분에 편리하다. 이 필터는 전문 도구 없이 몇 초 만에 청소할 수 있어 유지관리 시간을 최대 60% 단축하는 동시에 우수한 밀폐 성능을 보장한다. Uni 시리즈는 이러한 사용 편의성에 더해 냉방 기준 A+++ 에너지 효율 등급을 제공해 소비자가 에너지 소비를 관리하면서도 지속적인 쾌적함을 누릴 수 있도록 돕는다.

더 프리미엄한 홈 컴포트 환경을 원하는 소비자를 위해 Hisense Air Master AC는 지능형 실내 기후 기술과 뛰어난 효율성, 세련된 디자인을 결합했다. 첨단 Smart Eye Pro 열 적외선 센서를 탑재해 실내에 있는 사람을 자동으로 감지하고, 기류가 사람을 따라가거나 피하도록 지능적으로 조절함으로써 장시간 운전 중 직접적인 찬바람으로 인한 불편을 해소한다. Air Master는 냉방과 난방 모두에서 A+++ 에너지 효율을 제공하고, 18dB의 초저소음 운전을 구현해 에너지 비용을 절감하면서도 오래 지속되는 쾌적함을 제공한다. 또한 혁신적인 외관과 기능성을 인정받아 레드닷 어워드(Red Dot Award)를 수상했으며, 우수한 밀폐 성능을 갖춘 무광 슬라이딩 패널 디자인으로 현대적인 생활 공간에 자연스럽게 어우러진다. 이는 기술과 현대적 라이프스타일을 결합하려는 하이센스의 의지를 반영한다.

소비자들이 가정 내에서 쾌적함, 편의성, 지속 가능성을 더욱 중요하게 여기는 가운데 하이센스는 단순한 계절적 수요가 아니라 실제 생활의 필요에 부응하는 실내 기후 솔루션 개발에 계속 전념하고 있다. 에너지 효율 기술과 사용자 중심 디자인의 지속적인 혁신을 통해 하이센스는 전 세계 가정이 더 건강하고, 더 스마트하며, 더 쾌적한 주거 환경을 조성하도록 돕고 있으며, '더 밝은 삶을 위한 혁신(Innovating a Brighter Life)'이라는 비전을 전 세계 가정에 실현하고 있다.

하이센스 소개

1969년에 설립된 하이센스는 전 세계 160개국 이상에서 사업을 운영하는 생활가전 및 소비자 가전 분야의 글로벌 리더로, 고품질 멀티미디어 제품, 생활가전, 지능형 IT 솔루션 제공을 전문으로 한다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 세계 1위를 차지하고 있다(2023년~2026년 1분기). RGB MiniLED의 원조(The Origin of RGB MiniLED)인 하이센스는 차세대 RGB MiniLED 혁신을 계속 선도하고 있다. 2026 FIFA 월드컵(FIFA World Cup 2026™) 공식 스폰서인 하이센스는 전 세계 관객과 소통하는 방식으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense