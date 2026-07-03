Hisense、欧州の家庭によりスマートで使いやすい冷房を提供し、市場の力強い成長を牽引

中国・青島、2026年7月3日 /PRNewswire/ -- 世界のコンシューマー・エレクトロニクスおよび家電分野をリードするブランドであるHisenseは、性能、エネルギー効率、日常的な使いやすさに重点を置き、エアコン製品ラインアップの拡充を続けています。欧州の消費者が、設置しやすく、運転効率が高く、さまざまな住環境に適した冷房ソリューションをますます求める中、Hisenseは、快適な暮らしをより身近にする実用的なイノベーションを提供しています。

こうした消費者需要の変化は、市場での実績にもますます表れています。2026年上半期、西欧におけるHisenseのエアコン売上高は前年同期比で20%近く増加し、フランス市場では100%を超える成長を記録しました。この勢いは、単に季節的需要を反映するだけでなく、設置の柔軟性、インテリジェントな性能、長期的なエネルギー効率を兼ね備えた冷房ソリューションへの消費者の認識が高まっていることを示しています。

多くの欧州の家庭、とりわけ集合住宅、賃貸物件、古い建物に住む世帯にとって、設置の複雑さは依然としてエアコン導入の最大の障壁の一つです。こうした現実を踏まえて設計されたHisense Uniシリーズは、モジュール構造とEasy Installation Proアーキテクチャにより実用的なソリューションを提供し、設置者が最小限の労力で設置を完了できるようにするとともに、専門人材への依存度を低減します。上部に配置された取り外し可能なフィルターは、専用工具を使わずに数秒で清掃できるため、日常のメンテナンスも同様に簡単で、優れた気密性を確保しながらメンテナンス時間を最大60%短縮できます。使いやすさに加え、Uniシリーズは冷房でA+++のエネルギー効率等級を達成しており、消費者がエネルギー消費を抑えながら、快適な状態を長く保てるよう支援します。

より上質な住まいの快適性を求める消費者向けに、Hisense Air Master ACは、インテリジェントな空調技術と卓越した効率、洗練されたデザインを兼ね備えています。高度なSmart Eye Pro熱赤外線センサーを搭載し、在室者を自動で検知して、気流を人に追従させるか、人を避けるようにするかをインテリジェントに制御することで、長時間運転時に冷風が直接当たる不快感の解消に役立ちます。Air Masterは、冷房・暖房の両方でA+++のエネルギー効率を実現し、18dBの静音運転も備え、エネルギーコストを削減しながら持続的な快適さを提供します。同製品は、革新的な外観と機能性が評価されてRed Dot Awardを受賞しており、優れた密閉性を備えたマット仕上げのスライドパネルデザインにより、現代的な生活空間に自然に溶け込み、技術と現代のライフスタイルを組み合わせるというHisenseの取り組みを反映しています。

消費者が住まいにおける快適性、利便性、持続可能性をますます重視する中、Hisenseは、単なる季節的需要ではなく実生活のニーズに応える空調ソリューションの開発に引き続き注力しています。同社は、省エネ技術とユーザー中心設計における継続的なイノベーションを通じて、各家庭がより健康的でスマート、かつ快適な生活環境を築けるよう支援し、「より明るい生活を創る（Innovating a Brighter Life）」というビジョンを世界中の家庭に届けています。

Hisenseについて

1969年設立のHisenseは、家電およびコンシューマー・エレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダーであり、160か国超で事業を展開し、高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ部門で世界第1位です（2023年～2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点（The Origin of RGB MiniLED）として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションをリードし続けています。FIFAワールドカップ2026（FIFA World Cup 2026™）の公式スポンサーとして、Hisenseは世界中の人々とつながるため、グローバルなスポーツ・パートナーシップに取り組んでいます。

SOURCE Hisense