Hisense prináša do európskych domácností inteligentnejšie a jednoduchšie chladenie - silný rast trhu
News provided byHisense
Jul 03, 2026, 16:34 ET
QINGDAO, Čína, 3. júl 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na, naďalej rozširuje svoje portfólio klimatizácií so zameraním na výkon, energetickú účinnosť a každodennú použiteľnosť. Keďže európski spotrebitelia stále viac vyhľadávajú chladiace riešenia, ktoré sa ľahšie inštalujú, efektívnejšie ovládajú a sú vhodné do rôznych životných prostredí, Hisense prináša praktické inovácie navrhnuté tak, aby bol pohodlný život dostupnejší.
Tento vyvíjajúci sa spotrebiteľský dopyt sa čoraz viac odráža vo výkonnosti trhu. V prvom polroku 2026 vzrástli tržby z predaja klimatizácií Hisense v západnej Európe medziročne takmer o 20 %, zatiaľ čo francúzsky trh zaznamenal rast o viac ako 100 %. Tento trend nielen odráža sezónny dopyt, ale zdôrazňuje aj rastúce uznanie spotrebiteľov pre chladiace riešenia, ktoré kombinujú flexibilnú inštaláciu, inteligentný výkon a dlhodobú energetickú účinnosť.
Pre mnohých európskych spotrebiteľov, najmä tie, ktoré žijú v bytoch, prenajatých nehnuteľnostiach alebo starších budovách, zostáva jednou z najväčších prekážok pri zavádzaní klimatizácie zložitosť inštalácie. Séria Hisense Uni, ktorá tieto skutočnosti zohľadňuje, ponúka praktické riešenie vďaka svojej modulárnej konštrukcii a architektúre Easy Installation Pro, čo umožňuje inštalačnému pracovníkovi dokončiť inštaláciu s minimálnym úsilím a zároveň znížiť závislosť od profesionálnej práce. Každodenná údržba je rovnako pohodlná vďaka odnímateľnému filtru v hornej časti, ktorý je možné vyčistiť v priebehu niekoľkých sekúnd bez použitia špeciálneho náradia, čím sa skracuje čas údržby až o 60 % a zároveň sa zabezpečuje vynikajúce vzduchotesné utesnenie. Okrem jednoduchého používania ponúka séria Uni aj energetickú účinnosť chladenia A+++, vďaka čomu si môžu spotrebitelia užívať dlhodobý komfort a zároveň udržiavať spotrebu energie pod kontrolou.
Pre zákazníkov, ktorí hľadajú prémiovejší zážitok z pohodlia domova, kombinuje klimatizácia Hisense Air Master inteligentnú klimatizačnú technológiu s výnimočnou účinnosťou a premysleným dizajnom. Vďaka pokročilému tepelnému infračervenému senzoru Smart Eye Pro automaticky detekuje prítomné osoby a inteligentne smeruje prúdenie vzduchu tak, aby ich sledovalo alebo sa im vyhýbalo, čím pomáha počas dlhodobej prevádzky eliminovať nepríjemný pocit z priameho prievanu. Vďaka energetickej účinnosti A+++ pre chladenie aj vykurovanie a tichej prevádzke s hlučnosťou 18 dB poskytuje Air Master trvalý komfort a zároveň znižuje náklady na energiu. Za svoj inovatívny vzhľad a funkčnosť získal produkt ocenenie Red Dot Award. Vyznačuje sa matným dizajnom posuvných panelov s dobrým tesnením, ktoré sa jednoducho integruje do moderných obytných priestorov, čo odráža záväzok spoločnosti Hisense spájať technológie so súčasným životným štýlom.
Keďže spotrebitelia kladú vo svojich domovoch stále väčší dôraz na pohodlie, praktickosť a udržateľnosť, spoločnosť Hisense je naďalej odhodlaná vyvíjať klimatické riešenia, ktoré reagujú na skutočné potreby, a nie len na sezónny dopyt. Prostredníctvom neustálych inovácií v oblasti energeticky úsporných technológií a dizajnu zameraného na používateľa pomáha spoločnosť domácnostiam vytvárať zdravšie, inteligentnejšie a pohodlnejšie životné prostredie a prináša do domácností po celom svete svoju víziu „Inovácie pre jasnejší život".
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
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