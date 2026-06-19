A Hisense traz experiências mais inteligentes para as famílias durante a Copa do Mundo FIFA 2026™

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Hisense

19 jun, 2026, 04:15 GMT

QINGDAO, China, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, está ajudando famílias a aproveitar a empolgação da Copa do Mundo FIFA 2026TM além das telas, criando experiências domésticas mais inteligentes e conectadas por meio de suas mais recentes inovações em eletrodomésticos.

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Guiada por sua visão de "Innovating a Brighter Life" (Inovar uma vida mais brilhante), a Hisense continua avançando o Hisense Suite, um ecossistema residencial unificado construído em torno de experiências conectadas. Mais do que uma coleção de produtos inteligentes, o Hisense Suite representa uma nova abordagem para organizar a casa em torno das realidades da vida cotidiana – como as pessoas cozinham, relaxam, gerenciam o conforto e passam momentos significativos juntas. Impulsionado por conectividade por IA, ele cria um "ecossistema doméstico de IA unificado", aonde o valor não vem apenas do que cada produto faz individualmente, mas de como eles funcionam juntos de forma integrada.

No centro da experiência está a geladeira PureFlat Smart Series, projetada para o estilo de cozinha social atual. Com uma grande tela inteligente e conectividade integrada, ela ajuda as famílias a gerenciar alimentos, planejar refeições e receitas, acessar entretenimento e permanecer conectadas enquanto se preparam para reuniões em dias de jogos. Seu dispensador integrado de água e gelo fornece acesso conveniente a bebidas geladas – um recurso essencial para famílias e fãs de futebol reunidos para celebrar os dias de jogo. Seja recebendo amigos para uma noite de jogo ou compartilhando refeições do dia a dia, a geladeira funciona como um centro de interação e conveniência. Esse compromisso com uma vida mais fresca e inteligente também se reflete na mensagem publicitária da Hisense à beira do campo na Copa do Mundo FIFA 2026TM: "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" (Geladeira Hisense, refrigeração inteligente, vida mais fresca), conectando a emoção do futebol às experiências diárias da família em casa.

Criar um ambiente doméstico confortável é outra forma de as famílias cuidarem das pessoas que amam. Projetado para oferecer conforto mais limpo, saudável e personalizado, o ar-condicionado Hisense Air Master combina controle climático inteligente com "smart eye pro" e tecnologias avançadas de tratamento do ar. Ao ajudar a manter um ambiente interno ideal durante todo o ano, ele permite que as famílias relaxem, recarreguem as energias e desfrutem de mais tempo de qualidade juntas com maior conforto.

Enquanto as famílias se reúnem para celebrar os maiores momentos do futebol, a Hisense continua levando inovação além da tela, transformando a vida cotidiana por meio de experiências conectadas que tornam cada momento em casa mais agradável.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada em fornecer produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções de TI inteligentes. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Como Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação da próxima geração de RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com públicos do mundo todo.

FONTE Hisense

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