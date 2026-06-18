Hisense ยกระดับประสบการณ์สมาร์ตโฮมสำหรับทุกครอบครัวในช่วงการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™

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Hisense

18 Jun, 2026, 15:37 CST

ชิงเต่า, ประเทศจีน, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ช่วยให้ทุกครอบครัวสัมผัสความตื่นเต้นของการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ได้มากกว่าการรับชมผ่านหน้าจอ ด้วยนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรุ่นใหม่ที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอัจฉริยะและการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ

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ภายใต้วิสัยทัศน์ "Innovating a Brighter Life" Hisense เดินหน้าพัฒนา Hisense Suite อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบนิเวศอัจฉริยะภายในบ้านที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไร้รอยต่อ Hisense Suite ไม่ได้เป็นเพียงการรวมกลุ่มของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางใหม่ในการจัดการบ้านให้สอดรับกับวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การพักผ่อน การดูแลความสะดวกสบายภายในบ้าน หรือการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ด้วยการเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ระบบนี้จึงสร้าง "A Unified AI Home Ecosystem" หรือระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสามารถของอุปกรณ์แต่ละชิ้น แต่ยังอยู่ที่การทำงานประสานกันอย่างราบรื่นของอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

หัวใจสำคัญของประสบการณ์นี้คือ PureFlat Smart Series Refrigerator ตู้เย็นอัจฉริยะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครัวยุคใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะและใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวและเพื่อนฝูง ตู้เย็นรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจออัจฉริยะขนาดใหญ่และระบบการเชื่อมต่อในตัว ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถจัดการวัตถุดิบ วางแผนเมนูและสูตรอาหาร เข้าถึงความบันเทิง และติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกในระหว่างการเตรียมตัวสำหรับการรวมตัวชมการแข่งขันฟุตบอล นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบจ่ายน้ำและน้ำแข็งในตัว ช่วยให้สามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำคัญสำหรับครอบครัวและแฟนฟุตบอลที่มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองในวันแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดปาร์ตี้ชมฟุตบอลกับเพื่อน ๆ หรือการรับประทานอาหารร่วมกันในชีวิตประจำวัน ตู้เย็นเครื่องนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของทั้งความสะดวกสบายและการใช้เวลาร่วมกัน ความมุ่งมั่นของ Hisense ในการส่งเสริมการใช้ชีวิตที่สดใหม่และชาญฉลาดยิ่งขึ้น ยังสะท้อนผ่านข้อความโฆษณาข้างสนามในการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ที่ว่า "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" ซึ่งเชื่อมโยงความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลเข้ากับประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในบ้านในทุก ๆ วัน

การสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่สะดวกสบายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ครอบครัวแสดงความใส่ใจต่อคนที่รัก Hisense Air Master Air Conditioner ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบอากาศที่สะอาด สุขภาพดี และความสบายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยผสานระบบควบคุมสภาพอากาศอัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยี Smart Eye Pro และเทคโนโลยีดูแลคุณภาพอากาศขั้นสูง ด้วยความสามารถในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดทั้งปี เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้พักผ่อน ฟื้นฟูพลัง และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างสะดวกสบายและมีความสุขยิ่งขึ้น

ขณะที่ครอบครัวทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการแข่งขันฟุตบอล Hisense ยังคงเดินหน้านำนวัตกรรมที่ก้าวไกลกว่าประสบการณ์บนหน้าจอ ด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานภายในบ้านที่เชื่อมต่อถึงกัน ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตในทุกวัน และทำให้ทุกช่วงเวลาที่บ้านเต็มไปด้วยความสุขและความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก บริษัทเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ จากข้อมูลของ Omdia ระบุว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มโทรทัศน์ขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (2566–ไตรมาส 1 ปี 2569) ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยี RGB MiniLED (The Origin of RGB MiniLED) Hisense ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED เจเนอเรชันใหม่อย่างต่อเนื่อง Hisense ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ มุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลก เพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลก

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