Hisense propose aux familles des expériences domotiques plus intelligentes pendant la Coupe du monde de la FIFA 2026™

QINGDAO, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marque de référence mondiale dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, aide les familles à vivre pleinement l'effervescence de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM au-delà de l'écran, en créant des expériences domotiques plus intelligentes et plus connectées grâce à ses dernières innovations en matière d'électroménager.

Fidèle à sa vision « Innovating a Brighter Life », Hisense continue de développer la Hisense Suite, un écosystème domotique unifié basé sur les expériences connectées. Plus qu'une simple gamme de produits connectés, la Hisense Suite représente une nouvelle approche de l'aménagement de la maison, adaptée aux réalités du quotidien : la façon dont les gens cuisinent, se détendent, gèrent leur confort et passent des moments privilégiés ensemble. Grâce à la connectivité basée sur l'IA, le système crée « un écosystème domotique unifié basé sur l'IA », dont la valeur ne réside pas seulement dans les fonctionnalités individuelles de chaque produit, mais aussi dans la façon dont ceux-ci fonctionnent ensemble de manière fluide.

Au cœur de cette expérience se trouve le réfrigérateur PureFlat Smart Series, conçu pour le mode de vie contemporain, dans lequel la cuisine est un lieu de vie et de partage. Doté d'un grand écran intelligent et de fonctionnalités de connectivité intégrées, il aide les familles à gérer leurs provisions, à planifier leurs repas et leurs recettes, à accéder à des contenus de divertissement et à rester connectées tout en préparant leurs retrouvailles pour les jours de match. Son distributeur d'eau et de glaçons intégré permet de se servir facilement des boissons fraîches, une fonctionnalité indispensable pour les familles et les fans de football qui se réunissent les jours de match. Que ce soit pour accueillir des amis lors d'une soirée jeux ou pour partager des repas en famille au quotidien, le réfrigérateur est un facteur de convivialité et d'efficacité. Cet engagement en faveur d'un mode de vie plus moderne et plus intelligent se reflète également dans le message publicitaire de Hisense diffusé au bord du terrain lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM : « Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living », qui associe l'enthousiasme suscité par le football aux moments quotidiens passés en famille à la maison.

Créer un cadre de vie agréable à la maison est une autre façon pour les familles de prendre soin de leurs proches. Conçu pour offrir un confort plus sain, plus pur et plus personnalisé, le climatiseur Hisense Air Master allie une régulation intelligente de la température aux technologies « Smart Eye Pro » et de traitement avancé de l'air. En maintenant un climat intérieur idéal tout au long de l'année, le climatiseur permet aux familles de se détendre, de se ressourcer et de profiter de moments privilégiés ensemble dans un confort accru.

Alors que les familles se réunissent pour célébrer les grands moments du football, Hisense continue d'innover au-delà de l'écran, en transformant le quotidien grâce à des expériences connectées qui rendent chaque instant passé à la maison encore plus agréable.

À propos de Hisense

Créé en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.