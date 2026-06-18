Hisense、FIFAワールドカップ2026™期間中に各家庭へスマートなホーム体験を提供

青島、中国、2026年6月18日 /PRNewswire/ -- グローバルなコンシューマーエレクトロニクスおよび家電分野をリードするブランドであるHisenseは、最新の家電イノベーションを通じて、よりスマートでつながりのあるホーム体験を創出することにより、各家庭が画面を超えてFIFAワールドカップ2026TMの興奮を満喫できるようサポートしています。

「より明るい生活を革新する（Innovating a Brighter Life）」というビジョンを指針として、Hisenseはコネクテッド体験を中心に構築された統合型ホームエコシステム「Hisense Suite」の開発を継続的に推進しています。Hisense Suiteは、単なるスマート製品のコレクションにとどまらず、人々がどのように料理をし、くつろぎ、快適さを管理し、有意義な時間を共に過ごすかという日常生活の実情に合わせて住まいを構成する、新しいアプローチを体現しています。AIによる接続性を基盤として、「統合型AIホームエコシステム」を構築します。このエコシステムでは、各製品が個別に果たす役割だけでなく、それらがシームレスに連携することからも価値が生まれます。

この体験の中心となるのが、現代のソーシャルキッチンのライフスタイルに合わせて設計された「PureFlat Smart Series Refrigerator」です。大型のスマートディスプレイと統合された接続機能を備えており、食材の管理、食事やレシピの計画、エンターテインメントへのアクセスを可能にし、試合当日の集まりの準備をしながらも、家族とのつながりを保つのに役立ちます。内蔵の氷・水ディスペンサーにより、冷たい飲み物を手軽に楽しむことができます。これは、試合当日の祝賀会に集まる家族やサッカーファンにとって欠かせない機能です。友人たちを招いてゲームナイトを楽しむときも、家族で毎日の食事を囲むときも、この冷蔵庫は交流と利便性のハブとして機能します。より新鮮でスマートな暮らしへのこの取り組みは、HisenseがFIFAワールドカップ2026TMのピッチサイドに掲げた広告メッセージ「Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living」にも反映されており、サッカーの興奮と家庭での日々の家族とのひとときを結びつけています。

快適なホーム環境を整えることも、家族が愛する人々を思いやる方法の一つです。よりクリーンで健康的、そしてよりパーソナライズされた快適さを提供するために設計された「Hisense Air Master Air Conditioner」は、インテリジェントな空調制御とスマートアイプロ、および先進的な空気ケア技術を融合させています。年間を通じて理想的な室内環境の維持をサポートすることで、家族がリラックスして活力を取り戻し、より快適な環境で一緒に過ごす上質な時間を楽しむことができます。

サッカーの最高の瞬間を祝うために家族が集まる中、Hisenseは画面を超えたイノベーションを提供し続け、家庭でのあらゆる瞬間をより楽しいものにするコネクテッド体験を通じて日常生活を変革しています。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160以上の国と地域で事業を展開する、家電・コンシューマーエレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダー企業です。高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023年〜2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションを引き続き牽引しています。また、FIFAワールドカップ2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルスポーツパートナーシップへの取り組みを強化しています。

SOURCE Hisense