Hisense mang đến trải nghiệm nhà thông minh hơn cho các gia đình trong mùa FIFA World Cup 2026™

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 18 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đang giúp các gia đình tận hưởng không khí sôi động của FIFA World Cup 2026TM vượt ra ngoài màn hình bằng cách kiến tạo những trải nghiệm sống thông minh hơn và kết nối hơn thông qua các đổi mới thiết bị gia dụng mới nhất.

Được định hướng bởi tầm nhìn "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn", Hisense tiếp tục phát triển Hisense Suite, một hệ sinh thái gia đình thống nhất được xây dựng xoay quanh các trải nghiệm kết nối. Không đơn thuần là tập hợp các sản phẩm thông minh, Hisense Suite đại diện cho một cách tiếp cận mới trong việc tổ chức không gian sống dựa trên những nhu cầu thực tế của cuộc sống hằng ngày — cách mọi người nấu ăn, thư giãn, quản lý sự tiện nghi trong gia đình và dành thời gian ý nghĩa bên nhau. Được hỗ trợ bởi khả năng kết nối AI, hệ sinh thái này tạo nên "Hệ sinh thái nhà thông minh AI thống nhất", trong đó giá trị không chỉ đến từ chức năng riêng của từng thiết bị mà còn từ khả năng phối hợp liền mạch giữa các thiết bị với nhau.

Trọng tâm của trải nghiệm này là tủ lạnh PureFlat Smart Series, được thiết kế phù hợp với phong cách sống hiện đại lấy căn bếp làm trung tâm kết nối. Được trang bị màn hình thông minh kích thước lớn cùng khả năng kết nối tích hợp, sản phẩm hỗ trợ các gia đình quản lý thực phẩm, lên kế hoạch bữa ăn và công thức nấu ăn, tiếp cận các nội dung giải trí cũng như duy trì kết nối trong quá trình chuẩn bị cho các buổi tụ họp trong ngày diễn ra trận đấu. Bộ phận lấy nước uống và đá tích hợp giúp người dùng dễ dàng có ngay đồ uống mát lạnh — một tính năng đặc biệt hữu ích đối với các gia đình và người hâm mộ bóng đá trong những dịp tụ họp cổ vũ và ăn mừng ngày thi đấu. Dù là tổ chức tiệc xem bóng đá cùng bạn bè hay quây quần bên những bữa ăn gia đình thường nhật, chiếc tủ lạnh vẫn đóng vai trò là trung tâm kết nối và mang lại sự tiện lợi. Cam kết về một cuộc sống tươi mới và thông minh hơn này cũng được thể hiện trong thông điệp quảng cáo bên đường biên sân đấu của Hisense tại FIFA World Cup 2026TM: "Tủ lạnh Hisense, làm lạnh thông minh, sống tươi mới" (Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living), qua đó kết nối sự phấn khích của bóng đá với những trải nghiệm gia đình hằng ngày tại nhà.

Xây dựng một môi trường sống tiện nghi cũng là cách các gia đình chăm sóc những người thân yêu. Được thiết kế nhằm mang lại môi trường sống tiện nghi sạch hơn, lành mạnh hơn và được cá nhân hóa hơn, điều hòa không khí Hisense Air Master kết hợp khả năng kiểm soát khí hậu thông minh với công nghệ cảm biến nhiệt Smart Eye Pro và các công nghệ chăm sóc chất lượng không khí tiên tiến. Nhờ hỗ trợ duy trì môi trường trong nhà lý tưởng quanh năm, sản phẩm giúp các gia đình thư giãn, tái tạo năng lượng và tận hưởng những khoảng thời gian chất lượng bên nhau trong điều kiện thoải mái hơn.

Khi các gia đình cùng nhau đón những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá thế giới, Hisense tiếp tục mang đổi mới vượt ra ngoài màn hình, góp phần thay đổi cuộc sống hằng ngày thông qua các trải nghiệm kết nối giúp mọi khoảnh khắc tại nhà trở nên thú vị hơn.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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