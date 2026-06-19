Hisense дарит семьям еще больше ярких впечатлений во время домашнего просмотра матчей Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™

ЦИНДАО, Китай, 19 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, помогает семьям наслаждаться атмосферой Чемпионата мира по футболу FIFA 2026TM не только перед экраном, но и в повседневной жизни, создавая более интеллектуальное и взаимосвязанное домашнее пространство благодаря своим новейшим решениям в области бытовой техники.

Руководствуясь концепцией «Инновации расцвечивают жизнь» (Innovating a Brighter Life), Hisense продолжает продвигать Hisense Suite — единую домашнюю экосистему, построенную вокруг взаимосвязанных пользовательских сценариев. Hisense Suite представляет собой не просто набор интеллектуальных устройств, а новый подход к организации домашнего пространства, учитывающий реальные потребности повседневной жизни — приготовление пищи, отдых, создание комфортной атмосферы и совместный досуг с близкими. Возможности искусственного интеллекта и интеллектуальная взаимосвязь устройств создают «Единую домашнюю экосистему ИИ» (Unified AI Home Ecosystem), где ценность определяется не только функциональностью каждого отдельного устройства, но и тем, насколько эффективно они работают совместно как единая система.

Центральное место в этой экосистеме занимает холодильник серии PureFlat Smart, разработанный с учетом современных тенденций открытого и социально ориентированного кухонного пространства. Оснащенный большим интеллектуальным дисплеем и функциями интегрированного подключения, он помогает семье контролировать запасы продуктов, планировать меню и рецепты, получать доступ к развлекательному контенту и оставаться на связи во время подготовки к просмотру матчей и семейных встреч. Встроенный диспенсер для льда и воды обеспечивает удобный доступ к охлажденным напиткам — особенно востребованную функцию для семей и футбольных болельщиков, собирающихся, чтобы разделить эмоции от матчей чемпионата мира. Принимаете ли вы друзей для просмотра матча или просто собираетесь всей семьей за общей трапезой, холодильник становится центром общения и комфорта. Стремление компании сделать жизнь более комфортной и сохранить свежесть продуктов также отражено в рекламной кампании Hisense на стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026TM под девизом «Холодильники Hisense: интеллектуальное охлаждение, свежесть жизни» (Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living), объединяющим эмоции футбольного праздника с повседневным бытом семьи.

Создание комфортной домашней среды является еще одним проявлением заботы о близких. Кондиционер Hisense Air Master, разработанный для обеспечения более чистого, здорового и персонализированного микроклимата, сочетает интеллектуальное управление климатом с технологиями Smart Eye Pro и передовыми решениями по очистке и улучшению качества воздуха. Поддерживая оптимальные условия в помещении в течение всего года, устройство помогает членам семьи отдыхать, восстанавливать силы и проводить больше времени вместе в комфортной обстановке.

Пока семьи во всем мире собираются, чтобы вместе пережить самые яркие моменты мирового футбола, Hisense продолжает выводить инновации за пределы экрана, меняя повседневную жизнь за счет взаимосвязанных интеллектуальных решений, которые делают каждый момент дома еще более приятным.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.