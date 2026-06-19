Hisense ofrece experiencias más inteligentes en el hogar a las familias durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

QINGDAO, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en productos electrónicos de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, ayuda a las familias a disfrutar la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM más allá de la pantalla, con la creación de experiencias más inteligentes y conectadas en el hogar gracias a sus más recientes innovaciones en electrodomésticos.

Bajo su visión "Innovating a Brighter Life" (Innovando para una vida más brillante), Hisense continúa impulsando Hisense Suite, un ecosistema unificado para el hogar desarrollado en torno a experiencias conectadas. Más que una colección de productos inteligentes, Hisense Suite representa un nuevo enfoque para organizar el hogar con base en las realidades de la vida cotidiana: la forma en que las personas cocinan, se relajan, gestionan el confort y comparten tiempo de calidad. Impulsado por la conectividad de la inteligencia artificial, este concepto da forma a un "Ecosistema unificado de IA para el hogar", en el cual el valor no solo proviene de las funciones individuales de cada producto, sino de la manera en que se integran a la perfección.

El elemento central de esta experiencia es el refrigerador PureFlat Smart Series, diseñado para el estilo de vida de la cocina social de la actualidad. Con una gran pantalla inteligente y conectividad integrada, este equipo ayuda a las familias a administrar los alimentos, planificar comidas y recetas, acceder al entretenimiento y mantenerse comunicadas al prepararse para las reuniones en los días de partido. Su dispensador de hielo y agua integrado brinda un cómodo acceso a bebidas frías, una característica esencial para las familias y los fanáticos del fútbol que se reúnen a celebrar el día del partido. Ya sea para recibir a los amigos en una celebración nocturna de juegos o para compartir las comidas familiares de todos los días, el refrigerador funciona como un centro de interacción y conveniencia. Este compromiso con una vida más fresca e inteligente también se refleja en el mensaje publicitario de Hisense junto al campo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" (Refrigerador Hisense, enfriamiento inteligente, vida fresca), que une la emoción del fútbol con las experiencias cotidianas de la familia en casa.

Crear un ambiente confortable en el hogar es otra manera en que las familias cuidan a sus seres queridos. Diseñado para ofrecer un confort más limpio, saludable y personalizado, el aire acondicionado Hisense Air Master combina el control climático inteligente con la tecnología smart eye pro y sistemas avanzados para el cuidado del aire. Al ayudar a mantener un ambiente interior ideal durante todo el año, permite que las familias se relajen, recuperen energías y disfruten juntas con mayor comodidad.

Mientras las familias se reúnen para celebrar los momentos más importantes del fútbol, Hisense sigue aportando innovación más allá de la pantalla para transformar la vida cotidiana a través de experiencias conectadas que hacen que cada momento en casa sea más agradable.

Acerca de Hisense

Hisense se fundó en 1969 y es líder reconocida a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense se mantiene a la vanguardia de la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

FUENTE Hisense