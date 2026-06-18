شركة Hisense تجلب تجارب منزلية أكثر ذكاءً للعائلات خلال كأس العالم FIFA 2026™

تشينغداو، الصين، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تساعد شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، العائلات على الاستمتاع بحماس كأس العالم FIFA 2026™ بما يتجاوز الشاشة، من خلال ابتكار تجارب منزلية أكثر ذكاءً وترابطًا عبر أحدث ابتكاراتها في الأجهزة المنزلية.

انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في "ابتكار حياة أكثر إشراقًا"، تواصل Hisense تطوير منظومة Hisense Suite، وهي نظام منزلي موحد قائم على التجارب المتصلة. لا تقتصر Hisense Suite على كونها مجرد مجموعة من المنتجات الذكية، بل تمثل نهجًا جديدًا لتنظيم المنزل بما يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية — من طريقة الطهي والاسترخاء، وإدارة الراحة المنزلية، إلى قضاء أوقات ذات معنى مع العائلة. بفضل الاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تنشئ المنظومة "نظامًا منزليًا موحدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي"، حيث لا تكمن القيمة فقط في ما يقدمه كل منتج بشكل منفرد، بل في كيفية عمل جميع المنتجات معًا بانسيابية تامة.

في قلب هذه التجربة تأتي ثلاجة PureFlat Smart Series الذكية، المصممة لتلبية أسلوب الحياة العصري القائم على المطبخ الاجتماعي. بفضل الشاشة الذكية الكبيرة وخيارات الاتصال المدمجة، تساعد الثلاجة العائلات على إدارة الطعام، والتخطيط للوجبات والوصفات، والوصول إلى وسائل الترفيه، والبقاء على اتصال أثناء التحضير لتجمعات أيام المباريات. كما يوفر موزع الثلج والمياه المدمج وصولًا مريحًا إلى المشروبات الباردة — وهي ميزة أساسية للعائلات وعشاق كرة القدم الذين يجتمعون للاستمتاع بأجواء المباريات والاحتفالات. سواء كان الأمر يتعلق باستضافة الأصدقاء لسهرة مشاهدة المباريات أو مشاركة الوجبات العائلية اليومية، فإن الثلاجة تؤدي دور مركز للتفاعل والراحة. ينعكس هذا الالتزام بالحياة الأكثر انتعاشًا وذكاءً أيضًا في رسالة Hisense الإعلانية على جوانب الملاعب خلال كأس العالم FIFA 2026™ تحت شعار "ثلاجة Hisense، تبريد ذكي، حياة أكثر انتعاشًا"، في ربطٍ يجمع بين حماس كرة القدم وتجارب الحياة العائلية اليومية داخل المنزل.

إن توفير بيئة منزلية مريحة هو أحد أشكال اهتمام العائلات بمن يحبونهم. صُمم مكيف الهواء Hisense Air Master لتوفير أجواء أكثر نظافة وصحة وراحة شخصية، حيث يجمع بين التحكم الذكي بالمناخ وتقنية حماية العين الذكية وتقنيات متقدمة للعناية بالهواء. من خلال المساعدة في الحفاظ على بيئة داخلية مثالية على مدار العام، يتيح للعائلات الاسترخاء واستعادة النشاط والاستمتاع بأوقات ذات جودة أعلى معًا في أجواء أكثر راحة.

مع تجمع العائلات للاحتفال بأكبر لحظات كرة القدم، تواصل Hisense تقديم الابتكار إلى ما هو أبعد من الشاشة، من خلال تحويل الحياة اليومية عبر تجارب متصلة تجعل كل لحظة في المنزل أكثر متعة.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة تحظى باعتراف عالمي في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتزاول أعمالها في أكثر من 160 دولة، ومتخصصة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فما فوق (2023 حتى الربع الأول من 2026). باعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة تقنية RGB MiniLED. بصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026TM، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.