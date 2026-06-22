Hisense Hadirkan Pengalaman Rumah Pintar yang Semakin Nyaman dan Terhubung Selama FIFA World Cup 2026™

Dengan visi "Innovating a Brighter Life", Hisense terus mengembangkan Hisense Suite, sebuah ekosistem rumah pintar yang mengintegrasikan berbagai perangkat dalam satu pengalaman yang terhubung. Lebih dari sekadar kumpulan produk pintar, Hisense Suite mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari memasak, beristirahat, menjaga kenyamanan rumah, hingga menciptakan lebih banyak momen kebersamaan untuk keluarga. Didukung konektivitas berbasis kecerdasan buatan (AI), Hisense Suite mewujudkan konsep "Unified AI Home Ecosystem". Lewat konsep ini, setiap perangkat tidak hanya bekerja secara mandiri, namun juga saling terhubung untuk memberikan pengalaman yang lebih praktis dan komplet.

Kulkas PureFlat Smart Series menjadi salah satu produk utama dalam ekosistem tersebut. Kulkas ini mendukung gaya hidup modern yang berpusat di dapur sebagai tempat berkumpul keluarga. Dilengkapi layar pintar berukuran besar dan fitur konektivitas terintegrasi, kulkas ini membantu pengguna mengelola bahan makanan, menyusun menu dan resep, mengakses hiburan, serta tetap terhubung dengan anggota keluarga saat menyiapkan berbagai aktivitas, termasuk acara nobar. Kulkas ini juga dilengkapi dispenser es dan air minum yang memudahkan keluarga menyediakan minuman dingin saat berkumpul menyaksikan pertandingan. Baik menjamu teman untuk menonton sepak bola maupun menikmati makan bersama keluarga, PureFlat Smart Series menjadi pusat aktivitas yang mendukung kenyamanan dan interaksi di rumah. Komitmen tersebut juga tecermin dalam pesan kampanye Hisense selama FIFA World Cup 2026™, yaitu "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living", yang menghubungkan semangat sepak bola dengan pengalaman sehari-hari di rumah.

Selain dapur, Hisense juga menaruh perhatian pada kenyamanan ruang keluarga. Untuk menciptakan lingkungan rumah yang semakin sehat dan nyaman, Hisense menghadirkan Air Master Air Conditioner yang memadukan pengaturan suhu cerdas, teknologi Smart Eye Pro, serta sistem pengelolaan kualitas udara. Solusi ini turut menjaga kualitas udara dan kenyamanan ruangan sepanjang tahun sehingga keluarga dapat beristirahat, memulihkan energi, dan menikmati waktu bersama dengan lebih nyaman.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Hisense menghadirkan pengalaman yang lebih menarik selama FIFA World Cup 2026™. Tidak hanya melalui tayangan pertandingan, melainkan juga lewat teknologi yang membantu keluarga menikmati setiap momen kebersamaan di rumah dengan lebih nyaman dan menyenangkan.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense