Hisense zapewnia rodzinom bardziej inteligentne doświadczenia z korzystania z urządzeń domowych podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™

QINGDAO, Chiny, 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ – Hisense, czołowa marka na globalnym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, pomaga rodzinom cieszyć się emocjami związanymi z Mistrzostwami Świata FIFA 2026™ nie tylko przed ekranem, lecz w całym domu, tworząc bardziej inteligentne i zintegrowane doświadczenia dzięki najświeższym innowacjom w dziedzinie urządzeń gospodarstwa domowego.

Kierując się wizją „Innovating a Brighter Life" („Innowacje dla lepszego życia"), Hisense konsekwentnie rozwija ekosystem Hisense Suite - zintegrowane środowisko domowe oparte na połączonych doświadczeniach użytkownika. To znacznie więcej niż zbiór inteligentnych urządzeń. Hisense Suite reprezentuje nowe podejście do organizacji przestrzeni domowej, które uwzględnia realia codziennego życia, czyli to, jak ludzie gotują, odpoczywają, dbają o komfort i spędzają wartościowy czas razem. Dzięki łączności wspieranej przez sztuczną inteligencję ekosystem tworzy „Zintegrowany domowy ekosystem AI", w którym wartość wynika nie tylko z funkcji poszczególnych urządzeń, ale również z ich płynnej współpracy.

Centralnym elementem tego rozwiązania jest lodówka PureFlat Smart Series Refrigerator, zaprojektowana z myślą o współczesnym charakterze kuchni, która służy również do celów towarzyskich. Wyposażona w duży inteligentny wyświetlacz oraz funkcje łączności, pomaga rodzinom zarządzać zapasami żywności, planować posiłki i przepisy, korzystać z rozrywki i pozostawać w kontakcie podczas przygotowań do wspólnego oglądania meczów. Wbudowany dozownik lodu i wody zapewnia wygodny dostęp do schłodzonych napojów - funkcji szczególnie przydatnej podczas spotkań rodzinnych i związanych z kibicowaniem. Niezależnie od tego, czy chodzi o organizację wieczoru meczowego ze znajomymi, czy codzienne rodzinne posiłki, lodówka pełni rolę centrum domowych interakcji i wygodnych rozwiązań. Zaangażowanie firmy w promowanie świeższego i inteligentniejszego stylu życia znajduje również odzwierciedlenie w stadionowym haśle reklamowym Hisense podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™: „Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" („Lodówka Hisense - inteligentne chłodzenie, świeższe życie"), które łączy emocje piłkarskie z codziennym domowym życiem.

Tworzenie komfortowego środowiska domowego to kolejny wyraz troski rodzin o swoich bliskich. Klimatyzator Hisense Air Master Air Conditioner został zaprojektowany tak, aby zapewniać czystsze, zdrowsze i bardziej spersonalizowane warunki użytkowania. Łączy inteligentne sterowanie temperaturą otoczenia z funkcją Smart Eye Pro oraz zaawansowanymi technologiami poprawy jakości powietrza. Pomagając utrzymać optymalne warunki wewnątrz pomieszczeń przez cały rok, umożliwia rodzinom relaks, regenerację i wspólne spędzanie czasu w jeszcze większym komforcie.

Gdy rodziny gromadzą się, aby wspólnie przeżywać najważniejsze chwile piłkarskiego święta, Hisense ponownie przenosi innowacje poza ekran telewizora, zmieniając codzienne życie dzięki połączonym doświadczeniom, które sprawiają, że każda chwila spędzona w domu staje się przyjemniejsza.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.