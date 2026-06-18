海信借助2026世界杯為家庭打造更智能的居家體驗

這一體驗的核心產品是PureFlat Smart Series智能冰箱，專為當代社交廚房生活方式打造。產品配備大尺寸智能顯示屏及集成互聯功能，可幫助家庭管理食材、規劃膳食和菜譜、獲取娛樂內容，並在準備比賽日聚會時保持溝通互動。其內置製冰和飲水系統可隨時提供冰鎮飲品，對於家庭成員及足球愛好者在比賽日聚會觀賽時尤為實用。無論是邀請朋友一起觀看比賽，還是日常家庭用餐，這款冰箱都成為互動與便利的家庭中心。海信對於更新鮮、更智能生活方式的追求，也體現在世界杯場邊廣告語「Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living（海信冰箱 智冷鮮活）」之中，將足球賽事的激情與家庭日常生活緊密連接。

營造舒適的家庭環境同樣是家庭關愛的重要體現。海信Air Master空調專為提供更潔淨、更健康、更個性化的舒適體驗而設計，將智能溫控系統與Smart Eye Pro及先進空氣護理技術相結合。通過全年維持理想的室內環境，幫助家庭成員放鬆身心、恢復活力，並在更加舒適的環境中共享美好時光。

當全球家庭齊聚一堂，共同慶祝足球世界最重要的時刻時，海信持續將創新延伸至屏幕之外，通過智能互聯體驗重塑日常生活，讓家庭中的每一個時刻都更加愉悅精彩。

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子領導品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質多媒體產品、家用電器及智能 IT 解決方案。根據Omdia數據顯示，海信在100英寸及以上電視市場連續位居全球第一（2023年至2026年第一季度）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領新一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年國際足聯世界杯™官方贊助商，海信始終致力於通過全球體育合作與世界各地消費者建立更加緊密的連接。

SOURCE Hisense