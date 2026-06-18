Hisense prináša rodinám inteligentnejšiu domácnosť plnú zážitkov počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™
News provided byHisense
Jun 18, 2026, 15:14 ET
ČCHING-TAO, Čína, 18. júna 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete, pomáha rodinám vychutnať si vzrušenie z Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM i mimo obrazovky a vytvárať v domácnostiach prostredníctvom svojich najnovších inovácií v oblasti domácich spotrebičov inteligentnejšie a prepojenejšie zážitky.
V duchu svojej vízie „Inovácie pre jasnejší život" spoločnosť Hisense naďalej rozvíja celý rad domácich spotrebičov pod spoločným označením Hisense Suite. Ide v podstate o jednotný domáci ekosystém postavený na vzájomne prepojených zážitkoch. Rad Hisense Suite je viac než len kolekcia inteligentných produktov. Je to nový prístup k usporiadaniu domácnosti s ohľadom na realitu každodenného života a berie do úvahy to, ako ľudia varia, relaxujú, starajú sa o svoje pohodlie a trávia spolu zmysluplný čas. Vďaka možnosti prepojenia s umelou inteligenciou vytvára „jednotný domáci ekosystém s umelou inteligenciou", ktorého hodnota je výsledkom kombinácie funkčnosti jednotlivých produktov a ich vzájomnej bezproblémovej spolupráce.
Jadrom celého tohto konceptu je chladnička PureFlat Smart Series, navrhnutá pre dnešnú kuchyňu, v ktorej to žije. Vďaka veľkému inteligentnému displeju a integrovanej konektivite pomáha rodinám mať prehľad o jedle, plánovať si jednotlivé chody a pripravovať recepty a zároveň sa zabávať a zostať v spojení pri príprave na stretnutia v deň zápasu. Jej vstavaný dávkovač ľadu a vody poskytuje pohodlný prístup k chladenému občerstveniu – nevyhnutná funkcia pre rodiny a futbalových fanúšikov, ktorí sa stretávajú, aby si naplno užili atmosféru zápasov. Či už hostíte priateľov, aby ste spolu oslávili športový večer alebo zdieľate každodenné rodinné jedlá, chladnička slúži ako centrum interakcie a pohodlia. Tento záväzok k sviežejšiemu a inteligentnejšiemu životu sa odráža aj v reklamnom posolstve spoločnosti Hisense pre Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM s názvom „Chladničky Hisense: inteligentné chladenie pre svieži život", ktoré spája vzrušenie z futbalu s každodennými domácimi rodinnými zážitkami.
Vytvárať pohodlné domáce prostredie je ďalší zo spôsobov, ako sa v rámci rodiny staráme o tých, ktorých milujeme. Klimatizácia Hisense Air Master, navrhnutá, aby poskytovala čistejší a zdravší komfort prispôsobený na mieru, kombinuje inteligentné ovládanie klimatizácie s funkciou inteligentného oka Smart Eye Pro a modernými technológiami úpravy vzduchu. Pomáha udržiavať ideálne vnútorné prostredie počas celého roka a rodinám tak umožňuje relaxovať, načerpať nové sily a užívať si kvalitný čas strávený spolu vo väčšom pohodlí.
Zatiaľ čo sa rodiny stretávajú, aby oslávili najväčšie futbalové momenty, Hisense aj naďalej prináša inovácie, ktoré siahajú až za hranice obrazovky a transformuje každodenný život prostredníctvom prepojených zážitkov, vďaka ktorým je každý okamih doma príjemnejší.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
Share this article