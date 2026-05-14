A Kolmar Korea, líder em protetores solares de beleza coreanos, expande sua linha para cuidados com o couro cabeludo e os cabelos

Amplia o portfólio de proteção solar com o lançamento do "Scalp Sun Essence" (essência solar para couro cabeludo) e uma composição capilar fotoprotetora

Apresenta um novo método para avaliar a eficácia da proteção UV para o cabelo, publicado em uma revista acadêmica internacional

SEUL, Coreia do Sul, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Kolmar Korea, uma das principais forças por trás do boom global dos protetores solares coreanos, está acelerando sua expansão para o mercado de proteção solar de próxima geração, estendendo sua competência além da pele para incluir a proteção do couro cabeludo e dos cabelos.

Uma pesquisadora da Kolmar Korea testa a formulação de "scalp sun essence".

Com a crescente tendência global de "cuidados com a pele" — que incentiva os consumidores a cuidarem do couro cabeludo e dos cabelos como uma extensão dos cuidados com a pele —, a Kolmar Korea desenvolveu soluções de proteção UV para o couro cabeludo e tecnologias fotoprotetoras para os cabelos, além de introduzir um novo método de avaliação para medir a eficácia da proteção UV nos cabelos.

A Kolmar Korea desenvolveu recentemente um protetor solar específico para o couro cabeludo, o "Scalp Sun Essence." Oferecendo proteção SPF50+, o produto foi desenvolvido para aplicação direta no couro cabeludo.

Diferentemente dos protetores solares convencionais, que muitas vezes são difíceis de usar no couro cabeludo ou nos cabelos devido ao alto teor de óleo, o Scalp Sun Essence combina filtros UV solúveis em água e lipofílicos em uma proporção otimizada para proporcionar uma textura leve.

A Kolmar Korea planeja expandir a categoria para formatos como brumas e sprays, além de desenvolver produtos de limpeza para proteção solar do couro cabeludo. A empresa pretende lançar o produto na Coreia ainda este ano, antes de expandir globalmente, incluindo o mercado americano no próximo ano.

Além do cuidado do couro cabeludo, a Kolmar Korea também desenvolveu uma "composição capilar fotoprotetora" projetada para proteger o cabelo da exposição à luz nociva, incluindo raios ultravioleta.

O cabelo está continuamente exposto à radiação UV e outras luzes nocivas, que podem causar descoloração, ressecamento e quebra ao longo do tempo. No entanto, a maioria dos produtos capilares convencionais tem se concentrado principalmente na prevenção de danos causados pelo calor, em vez de danos induzidos pela luz.

Para suprir essa lacuna, a Kolmar Korea desenvolveu uma tecnologia capaz de proteger os cabelos dos danos causados pela luz, utilizando óleos de silicone específicos com grandes estruturas moleculares e altos índices de refração para dispersar a luz de forma eficaz. Essa abordagem reduz a quantidade de estabilizadores de luz usados para fotoproteção e os óleos necessários para dissolvê-los, mantendo ao mesmo tempo uma sensação de leveza.

A fórmula também pode ser expandida para produtos multifuncionais, incorporando ingredientes ativos como biotina, pantenol e niacinamida, proporcionando benefícios como alívio dos sintomas de queda de cabelo, ação calmante no couro cabeludo e cuidado com a oleosidade e os poros.

A Kolmar Korea também propôs um novo método para avaliar objetivamente a eficácia da proteção UV para os cabelos.

Anteriormente, não existia um método padronizado para medir o desempenho da proteção UV nos cabelos. Para solucionar esse problema, a empresa desenvolveu um método que analisa as alterações na cor do cabelo antes e depois da exposição aos raios UV para avaliar os níveis de dano e medir o desempenho da proteção UV.

O estudo foi publicado no ano passado na revista internacional de dermatologia Skin Research and Technology (Fator de Impacto: 3,2), obtendo reconhecimento por sua importância científica.

"Com a crescente segmentação do mercado global de protetores solares, a demanda por soluções de proteção para o couro cabeludo e os cabelos está crescendo rapidamente", afirmou um representante da Kolmar Korea. "Aproveitando nossas capacidades de P&D, que abrangem desenvolvimento de produtos, inovação de materiais e avaliação de eficácia, pretendemos liderar a próxima geração do mercado de protetores solares para cabelos."

A Kolmar Korea, que detém mais de 70% do mercado coreano de protetores solares, é amplamente reconhecida como uma das principais responsáveis pela ascensão global dos protetores solares coreanos. Em 2013, a empresa tornou-se a primeira no setor de cosméticos coreano a obter a certificação OTC (sem receita médica) da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.

Em 2022, a Kolmar Korea fortaleceu ainda mais suas capacidades de pesquisa ao estabelecer o primeiro centro de pesquisa dedicado à proteção UV na Coreia, o "UV Tech Innovation Lab." Mais recentemente, os protetores solares desenvolvidos em parceria pela Kolmar Korea com marcas de beleza coreanas populares mundialmente, incluindo Beauty of Joseon, SKIN 1004 e Round Lab, ultrapassaram a marca de 100 milhões de unidades em vendas globais acumuladas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979003/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg

FONTE Kolmar Korea