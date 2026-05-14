Лидер бренда K-Beauty в области солнцезащитных средств Kolmar Korea расширяет свой ассортимент средствами для солнцезащиты кожи головы и волос

Компания расширяет ассортимент средств для защиты от солнца продуктом "Scalp Sun Essence" и фотозащитной композицией для волос.

Представлен новый метод оценки эффективности УФ-защиты волос с публикацией в международном научном журнале.

СЕУЛ, Южная Корея, 14 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Kolmar Korea, один из лидеров мирового бума на корейские продукты для защиты от солнца, ускоряет продвижение на рынке солнцезащитных средств нового поколения, расширяя свой ассортимент средств для защиты кожи лица и тела средствами для защиты кожи головы и волос.

A Kolmar Korea researcher tests ‘scalp sun essence’ formulation.

На фоне роста глобального тренда «скинификации», предполагающего уход за кожей головы и волосами в продолжение ухода за кожей лица и тела, компания Kolmar Korea разработала решения для УФ-защиты кожи головы и технологии фотозащиты волос, а также представила новый метод оценки эффективности защиты волос от ультрафиолетового излучения.

Недавно Kolmar Korea разработала специализированное солнцезащитное средство для кожи головы — Scalp Sun Essence. Продукт с уровнем защиты SPF50+ предназначен для непосредственного нанесения на кожу головы.

В отличие от традиционных солнцезащитных средств, которые зачастую неудобны для применения на коже головы и волосах из-за высокой маслянистости, Scalp Sun Essence сочетает водорастворимые и липофильные УФ-фильтры в оптимальном соотношении для обеспечения легкой текстуры.

Kolmar Korea планирует расширить эту категорию за счет выпуска продуктов в форме спрей-мистов и аэрозолей, а также разработать очищающие средства для кожи головы, защищающие от солнца. Компания намерена уже в этом году вывести продукт на корейский рынок, а затем представить его на мировом рынке, включая рынок США, в следующем году.

Помимо ухода за кожей головы, Kolmar Korea также разработала «фотозащитную композицию для волос», предназначенную для защиты волос от вредного воздействия света, включая ультрафиолетовое излучение.

Волосы постоянно подвергаются воздействию ультрафиолета и других видов вредного излучения, что со временем может привести к потере цвета, сухости и ломкости. Однако большинство традиционных средств по уходу за волосами в первую очередь ориентированы на защиту от термического повреждения, а не от светового воздействия.

Для решения этой проблемы Kolmar Korea предложила технологию, способную защитить волосы от фотоповреждений, на основе специальных силиконовых масел с крупной молекулярной структурой и высоким коэффициентом преломления, эффективно рассеивающих свет. Такой подход позволяет снизить количество светостабилизаторов и масел, необходимых для их растворения, обеспечивая легкость текстуры.

На основе данного состава можно создавать многофункциональные продукты, добавляя активные ингредиенты, такие как биотин, пантенол и ниацинамид, для обеспечения дополнительного эффекта в виде уменьшения выпадения волос, успокаивающего воздействия на кожу головы, регулирования себума и очистки пор.

Kolmar Korea также предложила новый метод объективной оценки эффективности защиты волос от УФ-излучения.

Ранее не существовало стандартизированного метода измерения эффективности защиты волос от ультрафиолета. Восполняя этот пробел, компания разработала метод анализа изменения цвета волос до и после воздействия УФ-излучения, позволяющий оценивать степень повреждения и эффективность фотозащиты.

Результаты исследования были опубликованы в прошлом году в международном дерматологическом журнале Skin Research and Technology (импакт-фактор: 3.2), получив признание за свою научную значимость.

«По мере того как мировой рынок солнцезащитных средств становится все более сегментированным, спрос на решения для защиты кожи головы и волос стремительно растет, — отметил представитель компании Kolmar Korea. — Опираясь на наши возможности в области исследований и разработок — от создания продуктов и внедрения инновационных материалов до оценки эффективности, — мы намерены выйти на лидирующие позиции на рынке нового поколения солнцезащитных средств для волос».

Компания Kolmar Korea, на долю которой приходится более 70% корейского рынка солнцезащитных средств, широко признана одним из ведущих игроков, стоящим за мировым успехом корейских продуктов для защиты от солнца. В 2013 году компания первой в корейской косметической индустрии успешно прошла сертификацию ОТС в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

В 2022 году Kolmar Korea еще больше укрепила свой исследовательский потенциал, открыв первый в Корее специализированный исследовательский центр по защите от УФ-излучения — UV Tech Innovation Lab. По последним данным, совокупный объем мировых продаж солнцезащитных средств, разработанных компанией Kolmar Korea совместно с такими всемирно известными брендами K-beauty, как Beauty of Joseon, SKIN 1004 и Round Lab, превысил 100 млн единиц.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2978938/image1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg