Lider koreańskich kosmetyków przeciwsłonecznych K-Beauty, Kolmar Korea, rozszerza działalność o ochronę przeciwsłoneczną skóry głowy i włosów

Rozszerzenie oferty produktów przeciwsłonecznych o „Esencję przeciwsłoneczną do skóry głowy" oraz kompozycję chroniącą włosy przed słońcem

Wprowadzenie nowej metody oceny skuteczności ochrony włosów przed promieniowaniem UV, opublikowanej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym

SEUL (Korea Południowa), 13 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, jedna z głównych sił stojących za globalnym boomem na koreańskie kosmetyki przeciwsłoneczne, przyspiesza ekspansję na rynek nowej generacji produktów ochrony przeciwsłonecznej, rozszerzając swoje kompetencje poza ochronę skóry również na ochronę skóry głowy i włosów.

A Kolmar Korea researcher tests ‘scalp sun essence’ formulation.

W miarę jak globalny trend „skinification" nadal zyskuje na popularności – zachęcając konsumentów do pielęgnacji skóry głowy i włosów jako przedłużenia pielęgnacji skóry – Kolmar Korea opracowała rozwiązania chroniące skórę głowy przed promieniowaniem UV oraz technologie chroniące włosy przed słońcem. Firma wprowadziła także nową metodę oceny skuteczności ochrony włosów przed promieniowaniem UV.

Kolmar Korea opracowała niedawno specjalistyczny produkt przeciwsłoneczny przeznaczony do skóry głowy – „Scalp Sun Essence (Esencja przeciwsłoneczna do skóry głowy)". Produkt zapewnia ochronę SPF50+ i został zaprojektowany do bezpośredniego stosowania na skórę głowy.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych kosmetyków przeciwsłonecznych, które często są trudne do stosowania na skórze głowy lub włosach z powodu wysokiej zawartości olejów, „Scalp Sun Essence" łączy rozpuszczalne w wodzie oraz lipofilowe filtry UV w zoptymalizowanych proporcjach, zapewniając lekką konsystencję.

Kolmar Korea planuje rozszerzyć tę kategorię o produkty w formie mgiełek i sprayów, a także opracować środki myjące przeznaczone do przeciwsłonecznej pielęgnacji skóry głowy. Firma zamierza wprowadzić produkt na rynek koreański jeszcze w tym roku, a następnie rozszerzyć sprzedaż globalnie, w tym na rynek amerykański w przyszłym roku.

Oprócz pielęgnacji skóry głowy Kolmar Korea opracowała również „kompozycję do ochrony włosów przed słońcem", zaprojektowaną w celu ochrony włosów przed szkodliwym działaniem światła, w tym promieniowania ultrafioletowego.

Włosy są stale narażone na działanie promieniowania UV i innych szkodliwych rodzajów światła, co z czasem może powodować utratę koloru, przesuszenie i łamliwość. Jednak większość konwencjonalnych produktów do pielęgnacji włosów koncentrowała się dotychczas głównie na zapobieganiu uszkodzeniom termicznym, a nie uszkodzeniom wywołanym światłem.

Aby wypełnić tę lukę, Kolmar Korea opracowała technologię zdolną chronić włosy przed fotouszkodzeniami przy użyciu specjalnych olejów silikonowych o dużych strukturach cząsteczkowych i wysokich współczynnikach załamania światła, które skutecznie rozpraszają światło. Takie podejście ogranicza ilość stabilizatorów światła stosowanych do fotoprotekcji oraz olejów potrzebnych do ich rozpuszczenia, a jednocześnie zapewnia lekkość włosów.

Formułę można również rozszerzyć o produkty wielofunkcyjne poprzez dodanie składników aktywnych, takich jak biotyna, pantenol i niacynamid, co umożliwia jednoczesne łagodzenie wypadania włosów, ukojenie skóry głowy oraz regulację sebum i pielęgnację porów.

Kolmar Korea zaproponowała również nową metodę obiektywnej oceny skuteczności ochrony włosów przed promieniowaniem UV.

Wcześniej nie istniała znormalizowana metoda pomiaru skuteczności ochrony włosów przed promieniowaniem UV. Aby rozwiązać ten problem, firma opracowała metodę analizującą zmiany koloru włosów przed i po ekspozycji na promieniowanie UV w celu oceny poziomu uszkodzeń oraz pomiaru skuteczności ochrony UV.

Badanie zostało opublikowane w ubiegłym roku w międzynarodowym czasopiśmie dermatologicznym Skin Research and Technology (wskaźnik IF: 3,2), zdobywając uznanie ze względu na swoje znaczenie naukowe.

„W miarę jak globalny rynek produktów przeciwsłonecznych staje się coraz bardziej wyspecjalizowany, zapotrzebowanie na rozwiązania chroniące skórę głowy i włosy rośnie bardzo szybko" – powiedział przedstawiciel Kolmar Korea. „Wykorzystując nasze możliwości badawczo-rozwojowe obejmujące opracowywanie produktów, innowacje materiałowe i ocenę skuteczności, zamierzamy zostać liderem rynku nowej generacji produktów przeciwsłonecznych do włosów".

Kolmar Korea, która odpowiada za ponad 70% koreańskiego rynku produktów przeciwsłonecznych, jest powszechnie uznawana za jeden z głównych podmiotów stojących za globalnym wzrostem popularności koreańskich kosmetyków przeciwsłonecznych. W 2013 r. firma jako pierwsza w koreańskim przemyśle kosmetycznym uzyskała zatwierdzenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków dla preparatów dostępnych bez recepty.

W 2022 r. Kolmar Korea dodatkowo wzmocniła swoje możliwości badawcze, tworząc pierwsze w Korei wyspecjalizowane centrum badań nad ochroną przed promieniowaniem UV – „UV Tech Innovation Lab" („Laboratorium Innowacji Technologii UV"). Niedawno kosmetyki przeciwsłoneczne opracowane wspólnie przez Kolmar Korea wraz z popularnymi na świecie markami K-beauty, takimi jak Beauty of Joseon, SKIN1004 i Round Lab, przekroczyły poziom 100 milionów sztuk łącznej sprzedaży na świecie.

