Peneraju Pelindung Matahari K-Kecantikan, Kolmar Korea, Kembangkan Pasaran Penjagaan Matahari kepada Kulit Kepala dan Rambut

Memperluas portfolio penjagaan matahari dengan "Scalp Sun Essence" dan komposisi rambut fotoprotektif

Memperkenalkan kaedah baharu untuk menilai keberkesanan perlindungan UV bagi rambut, diterbitkan dalam jurnal akademik antarabangsa

SEOUL, Korea Selatan, 13 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, peneraju di sebalik ledakan global K-pelindung matahari, sedang mempercepat pengembangan ke pasaran penjagaan matahari generasi baharu dengan memperluas kepakarannya melangkaui kulit kepada perlindungan kulit kepala dan rambut.

A Kolmar Korea researcher tests ‘scalp sun essence’ formulation.

Ketika trend global "skinification" terus berkembang — menggalakkan pengguna menjaga kulit kepala dan rambut sebagai lanjutan penjagaan kulit — Kolmar Korea membangunkan penyelesaian perlindungan UV untuk kulit kepala dan teknologi fotoprotektif untuk rambut, selain memperkenalkan kaedah penilaian baharu bagi mengukur keberkesanan perlindungan UV rambut.

Kolmar Korea baru-baru ini membangunkan produk pelindung matahari khusus untuk kulit kepala, "Scalp Sun Essence." Menawarkan perlindungan SPF50+, produk itu direka untuk sapuan terus pada kulit kepala.

Berbeza dengan pelindung matahari konvensional yang sering sukar digunakan pada kulit kepala atau rambut kerana kandungan minyak berat, Scalp Sun Essence menggabungkan penapis UV larut air dan lipofilik pada nisbah optimum bagi menghasilkan tekstur ringan.

Kolmar Korea merancang memperluas kategori ini kepada format seperti semburan kabus (mist) dan semburan, selain membangunkan pencuci untuk penjagaan matahari kulit kepala. Syarikat menyasarkan pelancaran produk di Korea tahun ini sebelum memperluaskannya secara global, termasuk pasaran Amerika Syarikat tahun depan.

Selain penjagaan kulit kepala, Kolmar Korea turut membangunkan "komposisi rambut fotoprotektif" yang direka untuk melindungi rambut daripada pendedahan cahaya berbahaya termasuk sinaran ultraungu.

Rambut sentiasa terdedah kepada radiasi UV dan cahaya berbahaya lain yang boleh menyebabkan perubahan warna, kekeringan dan kerosakan dari semasa ke semasa. Namun, kebanyakan produk penjagaan rambut konvensional sebelum ini lebih tertumpu kepada pencegahan kerosakan haba berbanding kerosakan akibat cahaya.

Bagi menangani jurang tersebut, Kolmar Korea membangunkan teknologi yang mampu melindungi rambut daripada kerosakan cahaya menggunakan minyak silikon khusus dengan struktur molekul besar dan indeks biasan tinggi untuk menyebarkan cahaya secara berkesan. Pendekatan ini mengurangkan penggunaan penstabil cahaya untuk fotoproteksi dan minyak yang diperlukan untuk melarutkannya, sambil mengekalkan rasa ringan pada rambut.

Formulasi ini juga boleh diperluas kepada produk pelbagai fungsi dengan memasukkan bahan aktif seperti biotin, pantenol dan niasinamida, sekali gus menawarkan manfaat termasuk kelegaan simptom keguguran rambut, menenangkan kulit kepala serta penjagaan sebum dan liang pori.

Kolmar Korea turut mencadangkan kaedah baharu untuk menilai secara objektif keberkesanan perlindungan UV bagi rambut.

Sebelum ini, tiada kaedah piawai untuk mengukur prestasi perlindungan UV pada rambut. Bagi mengatasi isu tersebut, syarikat membangunkan kaedah yang menganalisis perubahan warna rambut sebelum dan selepas pendedahan UV untuk menilai tahap kerosakan dan mengukur prestasi perlindungan UV.

Kajian tersebut diterbitkan tahun lalu dalam jurnal dermatologi antarabangsa Skin Research and Technology (Impact Factor: 3.2), sekali gus mendapat pengiktirafan terhadap kepentingan saintifiknya.

"Ketika pasaran global penjagaan matahari menjadi semakin terpecah-pecah, permintaan terhadap penyelesaian perlindungan kulit kepala dan rambut berkembang pesat," kata wakil Kolmar Korea. "Dengan memanfaatkan keupayaan R&D kami merangkumi pembangunan produk, inovasi bahan dan penilaian keberkesanan, kami menyasarkan untuk menerajui pasaran penjagaan matahari rambut generasi baharu."

Kolmar Korea, yang menguasai lebih 70% pasaran penjagaan matahari Korea, diiktiraf secara meluas sebagai penggiat utama di sebalik kebangkitan global K-pelindung matahari. Pada 2013, syarikat menjadi yang pertama dalam industri kosmetik Korea memperoleh pensijilan OTC daripada FDA Amerika Syarikat.

Pada 2022, Kolmar Korea terus memperkukuh keupayaan penyelidikannya dengan menubuhkan pusat penyelidikan perlindungan UV khusus pertama Korea, "UV Tech Innovation Lab." Baru-baru ini, pelindung matahari yang dibangunkan bersama Kolmar Korea dengan jenama K-kecantikan popular global termasuk Beauty of Joseon, SKIN 1004 dan Round Lab melepasi jualan terkumpul global sebanyak 100 juta unit.

