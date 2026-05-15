Kビューティのサンスクリーン市場をリーダーであるKolmar Koreaが頭皮と髪のサンケア市場に進出

「スカルプサンエッセンス」および 光保護ヘアケア製品でサンケア製品ポートフォリオを拡充

国際学術誌に掲載された、髪のUVカット効果を評価する新たな手法を紹介

韓国ソウル、2026年5月15日 /PRNewswire/ -- 世界的なKサンスクリーンブームの立役者であるKolmar Koreaは、皮膚だけでなく頭皮や毛髪の保護にまで専門性を拡大することで、次世代サンケア市場への進出を加速しています。

スキンケアの延長として頭皮と毛髪のケアを消費者に奨励する世界的な「スキニフィケーション」トレンドが拡大を続けるなか、Kolmar Koreaは頭皮用UVカットソリューションと毛髪用の光保護技術を開発し、毛髪のUVカット効果を測定する新しい評価方法も導入しました。

A Kolmar Korea researcher tests ‘scalp sun essence’ formulation.

Kolmar Koreaはこのほど、頭皮専用のサンスクリーン製品「スカルプサンエッセンス」を開発しました。SPF50+の保護効果を持つこの製品は、頭皮に直接塗布するようにつくられています。

油分が多いために頭皮や髪に使いにくいことが多い従来のサンスクリーンとは異なり、スカルプサンエッセンスは、水溶性UVフィルターと親油性UVフィルターを最適な比率で配合し、軽いテクスチャーを実現しています。

Kolmar Koreaは、ミストやスプレーなどのフォーマットにカテゴリーを拡大し、頭皮のサンケア用クレンジングも開発する予定です。同社は今年中に韓国でこの製品を発売し、来年には米国市場を含むグローバルな展開を目指します。

頭皮ケアに加え、Kolmar Koreaは紫外線などの有害な光線から髪を保護する「光保護ヘアケア製品」も開発しました。

髪は紫外線やその他の有害な光にさらされ続けているため、時間の経過とともに変色や乾燥、切れ毛の原因となります。しかし、従来のヘアケア製品のほとんどは、光によるダメージよりも熱によるダメージを防ぐことに主眼を置いてきました。

このギャップに対処するため、韓国Kolmarは、光を効果的に散乱させる大きな分子構造と高い屈折率を持つ特定のシリコーンオイルを使用して、光によるダメージから毛髪を保護する技術を開発しました。このアプローチはにより、 光保護 に使用される光安定剤と、それを溶かすのに必要な油分を減らしつつ、軽やかな使用感を維持することができます。

また、ビオチン、パンテノール、ナイアシンアミドなどの有効成分を配合することで、この処方を多機能製品へと展開することができ、抜け毛の症状緩和、頭皮の鎮静、皮脂や毛穴のケアといった効果をもたらします。

Kolmar Koreaはまた、毛髪の紫外線防御効果を客観的に評価する新しい方法を提案しています。

これまで、毛髪のUVカット性能を測定するための標準化された方法はありませんでした。そこで同社は、紫外線照射前後の髪の色の変化を分析することで、ダメージレベルを評価し、UVカット性能性能を測定する方法を開発しました。

この研究は昨年、国際的な皮膚科学誌「Skin Research and Technology」（インパクトファクター：3.2）に掲載され、その科学的意義が高く評価されました。

「世界のサンケア市場がますます細分化されるなか、頭皮と毛髪の保護ソリューションへの需要が急速に高まっています」とKolmar Koreaの担当者は述べています。「製品開発、素材革新、効能評価にわたる研究開発能力を活用し、次世代の髪用サンケア市場をリードすることを目指しています。」

韓国のサンケア市場の70％以上を占めるKolmar Koreaは、Kサンスクリーンの世界的台頭の立役者として広く認知されています。2013年には、韓国化粧品業界で初めて米国FDAからOTC認証を取得しました。

2022年、Kolmar Koreaは韓国初のUV保護専門研究所「UV Tech Innovation Lab」を設立し、研究機能のさらなる強化を図っています。最近では、Beauty of Joseon、SKIN 1004、Round Labなど、世界的に人気のあるKビューティブランドとKolmar Koreaが共同開発したサンスクリーン の世界累計販売数が、1億個を突破しました。

SOURCE Kolmar Korea