Pemimpin Pasar Tabir Surya "K-Beauty" Kolmar Korea Rambah Kategori Produk Perawatan Kulit Kepala dan Rambut

Di tengah tren global skinification yang terus berkembang—tren merawat kulit kepala dan rambut layaknya menjaga kesehatan kulit wajah—Kolmar Korea mengembangkan solusi perlindungan UV untuk kulit kepala serta teknologi perlindungan rambut dari paparan sinar matahari (photoprotective). Kolmar Korea juga memperkenalkan metode baru untuk mengukur efektivitas perlindungan UV pada rambut.

Kolmar Korea baru-baru ini mengembangkan produk tabir surya khusus kulit kepala bernama Scalp Sun Essence. Produk dengan perlindungan SPF50+ tersebut dapat diaplikasikan langsung pada kulit kepala.

Berbeda dari tabir surya konvensional yang umumnya sulit digunakan pada kulit kepala atau rambut karena kandungan minyak yang berat, Scalp Sun Essence memadukan filter UV larut air dan larut minyak dalam rasio optimal sehingga menghasilkan tekstur yang ringan.

Kolmar Korea berencana memperluas kategori produk ini ke format lain seperti mist dan spray, sekaligus mengembangkan pembersih khusus untuk kulit kepala setelah terpapar sinar matahari. Kolmar Korea menargetkan peluncuran produk di Korea Selatan pada tahun ini sebelum berekspansi secara global, termasuk ke pasar Amerika Serikat pada tahun depan.

Selain perawatan kulit kepala, Kolmar Korea juga mengembangkan photoprotective hair composition, yakni teknologi perlindungan rambut dari paparan cahaya berbahaya, termasuk sinar ultraviolet.

Rambut terus-menerus terpapar radiasi UV dan cahaya berbahaya lain yang dapat menyebabkan perubahan warna, rambut kering, hingga kerusakan dan patah rambut. Namun, sebagian besar produk perawatan rambut konvensional masih berfokus melindungi rambut dari kerusakan akibat panas dibandingkan paparan cahaya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kolmar Korea mengembangkan teknologi perlindungan rambut dari sinar berbahaya dengan memanfaatkan silikon oil tertentu yang memiliki struktur molekul besar dan indeks refraksi tinggi guna memantulkan cahaya secara efektif. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan bahan penstabil cahaya dan minyak pelarut tambahan, namun tetap menghasilkan tekstur ringan pada produk.

Formula ini juga dapat dikembangkan menjadi produk multifungsi melalui penambahan bahan aktif seperti biotin, panthenol, dan niacinamide sehingga menawarkan manfaat tambahan seperti mengurangi gejala kerontokan rambut, meredakan iritasi pada kulit kepala, serta mengontrol produksi sebum dan menjaga kebersihan pori-pori pada kulit kepala.

Kolmar Korea turut memperkenalkan metode baru untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan UV pada rambut secara objektif.

Sebelumnya, metode standar untuk mengukur efektivitas perlindungan UV pada rambut tidak tersedia. Untuk itu, Kolmar Korea mengembangkan metode yang menganalisis perubahan warna rambut sebelum dan sesudah paparan UV guna menilai tingkat kerusakan sekaligus mengukur efektivitas perlindungan UV.

Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun lalu dalam jurnal dermatologi internasional Skin Research and Technology dengan impact factor 3,2 dan mendapat pengakuan atas signifikansi ilmiahnya.

"Pasar sun care semakin berkembang di seluruh dunia, dan terbagi-bagi ke berbagai segmen spesifik. Di saat yang sama, tingkat permintaan terhadap produk perlindungan untuk kulit kepala dan rambut juga meningkat pesat," ujar perwakilan Kolmar Korea. "Didukung kemampuan riset dan pengembangan, mulai dari formulasi produk, inovasi bahan baku, hingga pengujian efektivitas, kami ingin memimpin pasar produk perlindungan rambut dari paparan sinar matahari generasi berikutnya."

Selain menguasai lebih dari 70% pasar sun care di Korea Selatan, Kolmar Korea merupakan salah satu pemain utama di balik popularitas produk tabir surya K-beauty secara global. Pada 2013, Kolmar Korea menjadi perusahaan kosmetik Korea pertama yang memperoleh sertifikasi OTC dari Badan POM AS.

Pada 2022, Kolmar Korea memperkuat kapabilitas riset dengan mendirikan pusat penelitian produk perlindungan UV pertama di Korea Selatan, yakni UV Tech Innovation Lab. Baru-baru ini, produk tabir surya hasil kolaborasi Kolmar Korea dan sejumlah merek K-beauty ternama di dunia seperti Beauty of Joseon, SKIN1004, dan Round Lab sukses mencatat penjualan kumulatif global lebih dari 100 juta unit.

