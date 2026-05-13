Kolmar Korea, đơn vị dẫn đầu lĩnh vực kem chống nắng K-Beauty, mở rộng sang thị trường chăm sóc chống nắng cho da đầu và tóc

Mở rộng danh mục sản phẩm chống nắng với "Scalp Sun Essence" và công thức chống nắng cho tóc

Giới thiệu phương pháp mới đánh giá hiệu quả chống tia UV cho tóc, được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 13 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, công ty hàng đầu đứng sau làn sóng bùng nổ kem chống nắng Hàn Quốc (K-sunscreen) trên toàn cầu, đang tăng tốc mở rộng sang thị trường chăm sóc chống nắng thế hệ mới bằng cách mở rộng chuyên môn từ chăm sóc da sang bảo vệ da đầu và tóc.

A Kolmar Korea researcher tests ‘scalp sun essence’ formulation.

Trong bối cảnh xu hướng "skinification" toàn cầu tiếp tục phát triển — khuyến khích người tiêu dùng chăm sóc da đầu và tóc như một phần mở rộng của quy trình chăm sóc da — Kolmar Korea đã phát triển các giải pháp chống tia UV cho da đầu và công thức chống nắng cho tóc, đồng thời giới thiệu một phương pháp đánh giá mới để đo lường hiệu quả chống tia UV cho tóc.

Gần đây, Kolmar Korea đã phát triển sản phẩm chống nắng chuyên dụng cho da đầu mang tên "Scalp Sun Essence". Sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF50+ và được thiết kế để sử dụng trực tiếp trên da đầu.

Khác với các loại kem chống nắng truyền thống thường khó sử dụng trên da đầu hoặc tóc do chứa hàm lượng dầu cao, Scalp Sun Essence kết hợp các màng lọc UV tan trong nước và tan trong dầu theo tỷ lệ tối ưu nhằm mang lại kết cấu nhẹ nhàng.

Kolmar Korea dự kiến mở rộng dòng sản phẩm này sang các định dạng như phun sương và xịt, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm làm sạch dành cho chăm sóc chống nắng da đầu. Công ty đặt mục tiêu ra mắt sản phẩm tại Hàn Quốc trong năm nay trước khi mở rộng ra thị trường toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ vào năm tới.

Bên cạnh chăm sóc da đầu, Kolmar Korea cũng đã phát triển một "công thức bảo vệ tóc khỏi tác hại của ánh sáng", được thiết kế nhằm bảo vệ tóc khỏi tiếp xúc với ánh sáng có hại, bao gồm tia cực tím.

Tóc liên tục tiếp xúc với bức xạ UV và ánh sáng gây hại khác, vốn có thể dẫn đến tình trạng đổi màu, khô xơ và gãy rụng theo thời gian. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm chăm sóc tóc truyền thống chủ yếu tập trung vào việc ngăn ngừa hư tổn do nhiệt thay vì tổn thương do ánh sáng gây ra.

Để giải quyết khoảng trống này, Kolmar Korea đã phát triển công nghệ có khả năng bảo vệ tóc khỏi tổn thương do ánh sáng bằng cách sử dụng các loại dầu silicon chuyên biệt có cấu trúc phân tử lớn và chỉ số khúc xạ cao để tán xạ ánh sáng hiệu quả. Phương pháp tiếp cận này giúp giảm lượng chất ổn định ánh sáng dùng cho việc chống nắng cũng như lượng dầu cần thiết để hòa tan chúng, đồng thời vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng.

Công thức này cũng có thể được mở rộng thành các sản phẩm đa chức năng bằng cách kết hợp các hoạt chất như biotin, panthenol và niacinamide, mang lại nhiều lợi ích bao gồm giảm triệu chứng rụng tóc, làm dịu da đầu cũng như kiểm soát bã nhờn và lỗ chân lông.

Kolmar Korea cũng đã đề xuất một phương pháp mới nhằm đánh giá khách quan hiệu quả chống tia UV cho tóc.

Trước đây, chưa có phương pháp tiêu chuẩn hóa nào để đo lường hiệu quả chống tia UV trên tóc. Để giải quyết vấn đề này, công ty đã phát triển một phương pháp phân tích sự thay đổi màu tóc trước và sau khi tiếp xúc với tia UV nhằm đánh giá mức độ hư tổn và đo lường hiệu quả chống tia UV.

Nghiên cứu này đã được công bố vào năm ngoái trên tạp chí da liễu quốc tế Skin Research and Technology (Impact Factor: 3.2), qua đó được công nhận về ý nghĩa khoa học.

"Khi thị trường chăm sóc chống nắng toàn cầu ngày càng phân hóa, kéo theo nhu cầu đối với các giải pháp bảo vệ da đầu và tóc phát triển nhanh chóng", đại diện Kolmar Korea cho biết. "Tận dụng năng lực R&D trải dài từ phát triển sản phẩm, đổi mới vật liệu đến đánh giá hiệu quả, chúng tôi đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường chăm sóc chống nắng cho tóc thế hệ tiếp theo".

Kolmar Korea hiện chiếm hơn 70% thị phần chăm sóc chống nắng tại Hàn Quốc và được công nhận rộng rãi là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu đứng sau sự phát triển mạnh mẽ của kem chống nắng Hàn Quốc trên toàn cầu. Năm 2013, công ty trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành mỹ phẩm Hàn Quốc đạt chứng nhận OTC từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Năm 2022, Kolmar Korea tiếp tục tăng cường năng lực nghiên cứu bằng việc thành lập trung tâm nghiên cứu chống tia UV chuyên biệt đầu tiên tại Hàn Quốc mang tên "UV Tech Innovation Lab". Gần đây, các sản phẩm chống nắng do Kolmar Korea đồng phát triển cùng các thương hiệu K-Beauty nổi tiếng toàn cầu như Beauty of Joseon, SKIN1004 và Round Lab đã vượt mốc doanh số luỹ kế 100 triệu sản phẩm trên toàn thế giới.

