Marktleider in K-beauty-zonnebrandcrèmes Kolmar Korea breidt uit naar zonverzorging voor hoofdhuid en haar

Uitbreiding van het portfolio voor zonverzorging met 'Scalp Sun Essence' en een haarformule met UV-bescherming

Introductie van een methode voor het evalueren van de doeltreffendheid van UV-bescherming voor haar, gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift

SEOUL, Zuid-Korea, 14 mei 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, een drijvende kracht achter de wereldwijde opmars van K-zonnebrandcrèmes, versnelt zijn uitbreiding naar de volgende generatie binnen de markt voor zonverzorging door zijn expertise uit te breiden van huidbescherming naar bescherming van hoofdhuid en haar.

A Kolmar Korea researcher tests ‘scalp sun essence’ formulation.

Nu de wereldwijde trend van 'skinification' blijft groeien, waarbij consumenten hun hoofdhuid en haar steeds vaker verzorgen als verlengstuk van hun huidverzorging, heeft Kolmar Korea UV-beschermingsoplossingen voor de hoofdhuid en lichtbeschermende technologieën voor haar ontwikkeld, en daarnaast een nieuwe evaluatiemethode geïntroduceerd om de doeltreffendheid van UV-bescherming voor haar te meten.

Kolmar Korea heeft onlangs een speciaal zonnebeschermingsproduct voor de hoofdhuid ontwikkeld, de 'Scalp Sun Essence'. Het product biedt SPF50+-bescherming en is ontworpen om rechtstreeks op de hoofdhuid aan te brengen.

In tegenstelling tot conventionele zonnebrandproducten, die door hun hoge oliegehalte vaak moeilijk op de hoofdhuid of het haar kunnen worden gebruikt, combineert de Scalp Sun Essence wateroplosbare en lipofiele UV-filters in een geoptimaliseerde verhouding om een lichte textuur te bieden.

Kolmar Korea is van plan de categorie uit te breiden met varianten, zoals mists en sprays, en ontwikkelt daarnaast reinigingsproducten voor zonverzorging van de hoofdhuid. Het bedrijf wil het product dit jaar in Korea op de markt brengen, voordat het volgend jaar wereldwijd wordt uitgerold, waaronder ook op de Amerikaanse markt.

Naast verzorging van de hoofdhuid heeft Kolmar Korea ook een 'lichtbeschermende haarformule' ontwikkeld die bedoeld is om het haar te beschermen tegen schadelijke blootstelling aan licht, waaronder ultraviolette straling.

Haar wordt voortdurend blootgesteld aan UV-straling en ander schadelijk licht, wat na verloop van tijd verkleuring, uitdroging en haarbreuk kan veroorzaken. De meeste conventionele haarverzorgingsproducten zijn echter vooral gericht op het voorkomen van schade door hitte, en niet van schade veroorzaakt door blootstelling aan licht.

Om deze leemte op te vullen heeft Kolmar Korea een technologie ontwikkeld die haar kan beschermen tegen lichtschade door gebruik te maken van specifieke siliconenoliën met grote moleculaire structuren en hoge brekingsindices, zodat het licht doeltreffend wordt verstrooid. Deze aanpak vermindert de hoeveelheid lichtbeschermende stabilisatoren die voor lichtbescherming worden gebruikt, evenals de oliën die nodig zijn om deze op te lossen, terwijl toch een lichte textuur behouden blijft.

De formulering kan bovendien worden uitgebreid tot multifunctionele producten door actieve ingrediënten zoals biotine, panthenol en niacinamide toe te voegen, waardoor voordelen ontstaan zoals verlichting van symptomen van haaruitval, verzachting van de hoofdhuid en verzorging van talg en poriën.

Kolmar Korea heeft ook een nieuwe methode voorgesteld om de doeltreffendheid van UV-bescherming voor haar objectief te evalueren.

Voorheen bestond er geen gestandaardiseerde methode om de UV-beschermings van haar te meten. Om dit aan te pakken ontwikkelde het bedrijf een methode die veranderingen in de haarkleur vóór en na blootstelling aan UV-straling analyseert om de mate van schade te beoordelen en de UV-beschermingsprestaties te meten.

De studie werd vorig jaar gepubliceerd in het internationale dermatologische tijdschrift Skin Research and Technology (impactfactor: 3,2) en kreeg erkenning vanwege haar wetenschappelijke waarde.

"Naarmate de wereldwijde markt voor zonverzorging steeds verder segmenteert, groeit de vraag naar oplossingen voor de bescherming van hoofdhuid en haar snel", aldus een vertegenwoordiger van Kolmar Korea. "Met onze R&D-capaciteiten op het gebied van productontwikkeling, materiaalinnovatie en evaluatie van de doeltreffendheid willen wij een leidende positie innemen in de markt voor zonverzorging voor haar van de volgende generatie".

Kolmar Korea, dat goed is voor meer dan 70% van de Koreaanse markt voor zonverzorging, wordt algemeen erkend als een van de drijvende krachten achter de wereldwijde opkomst van K-zonnebrandcrèmes. In 2013 werd het bedrijf het eerste bedrijf in de Koreaanse cosmetica-industrie dat OTC-certificering van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) verkreeg.

In 2022 versterkte Kolmar Korea zijn onderzoeksactiviteiten verder met de oprichting van Korea's eerste gespecialiseerde onderzoekscentrum voor UV-bescherming, het 'UV Tech Innovation Lab'. Meer recent overschreed de cumulatieve wereldwijde verkoop van zonnebrandproducten die door Kolmar Korea samen met wereldwijd populaire K-beautymerken zoals Beauty of Joseon, SKIN1004 en Round Lab werden ontwikkeld, de kaap van 100 miljoen verkochte stuks.

