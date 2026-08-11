A LX Pantos reafirma sua liderança global em ESG com a publicação de seu Relatório de Sustentabilidade de 2026

Conclui o cálculo e a verificação por terceiros das emissões de GEE de Escopo 1 e 2 na Coreia e nas principais operações no exterior

Amplia as divulgações de ESG para abranger direitos humanos, segurança, condições de trabalho e treinamento dos funcionários em suas operações globais

SEUL, Coreia do Sul, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A LX Pantos (Presidente e CEO: Lee Yong-ho) divulgou seu Relatório de Sustentabilidade de 2026, destacando os avanços na gestão de critérios ESG em suas operações nacionais e globais.

A LX Pantos divulgou recentemente o seu Relatório de Sustentabilidade de 2026.

O relatório abrange nove questões ESG materiais identificadas por meio de uma avaliação de dupla materialidade, incluindo a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas, o uso de energia, serviços de logística ecologicamente corretos, a gestão do valor para o cliente, a gestão de recursos humanos, a segurança da informação, a gestão de riscos, a conduta empresarial e novos motores de crescimento e diversificação dos negócios.

Um dos principais destaques do relatório deste ano é a ampliação do escopo da cobertura, que agora também inclui os locais de trabalho pelo mundo afora. A expansão reflete a forte presença internacional da LX Pantos e a crescente dimensão de suas operações no exterior.

No âmbito ambiental, a empresa calculou as emissões diretas de gases de efeito estufa de Escopo 1 e as emissões indiretas de gases de efeito estufa de Escopo 2 provenientes de suas operações no país e de suas principais unidades no exterior. A verificação por terceiros reforçou ainda mais a confiabilidade das suas divulgações ambientais.

Na área social, a LX Pantos coletou e analisou dados de funcionários de nove subsidiárias na Europa, abrangendo direitos humanos e trabalhistas, saúde e segurança ocupacional, condições de trabalho, educação e desenvolvimento de carreira.

Em termos de governança, o relatório destaca os avanços na Jeong-do Management, a filosofia de gestão da empresa baseada em ética e conformidade. A LX Pantos registrou zero violações legais significativas relacionadas às normas anticorrupção e de livre concorrência e alcançou uma taxa de conclusão de 100% no treinamento de Gestão Jeong-do em 2025.

O relatório foi elaborado em conformidade com as Normas GRI 2021 e faz referência a estruturas globais de ESG, incluindo o SASB, os ODS da ONU, o Pacto Global da ONU e a TCFD. Uma agência independente de auditoria verificou a precisão e a confiabilidade do relatório.

Em 2025, o LX Pantos também conquistou a classificação Bronze da EcoVadis, a classificação B do Carbon Disclosure Project (CDP), a certificação LEED Gold para o MegaWise Cheongna Center e a classificação A+ no âmbito do Sistema Regional de Reconhecimento da Contribuição Social, administrado pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar da Coreia.

Ao comentar sobre a publicação deste relatório, Lee Yong-ho, presidente e CEO da LX Pantos, disse: "A LX Pantos está aprimorando ainda mais sua gestão de sustentabilidade, expandindo o escopo da gestão ESG para além da Coreia, abrangendo também nossas operações no exterior. Em consonância com nossa visão ESG, "Gerador de Valor para as Pessoas e para o Planeta", continuaremos a nos comunicar com as partes interessadas de forma transparente.

■ Sobre a LX Pantos

Fundada em 1977, a LX Pantos é uma provedora global líder em logística, com sede na Coreia. Em consonância com nossa visão ESG, "Gerador de Valor para as Pessoas e para o Planeta", continuaremos a nos comunicar com as partes interessadas de forma transparente.

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FONTE LX Pantos