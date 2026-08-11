LX Pantos refuerza su liderazgo mundial en materia de ESG a través de su Informe de Sostenibilidad 2026

Completa el cálculo y la verificación externa de las emisiones de gases de efecto invernadero de los alcances 1 y 2 en toda Corea y en las principales operaciones en el extranjero.

Amplía la información sobre criterios ESG para incluir los derechos humanos, la seguridad, las condiciones laborales y la formación de los empleados a nivel mundial.

SEÚL, Corea del Sur , 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (presidente y director ejecutivo: Lee Yong-ho) ha publicado su Informe de Sostenibilidad de 2026, en el que destaca los avances logrados en la gestión de criterios ESG en todas sus operaciones, tanto nacionales como internacionales.

LX Pantos publicó recientemente su Informe de Sostenibilidad de 2026.

El informe abarca nueve cuestiones de ESG relevantes identificadas mediante una doble evaluación de materialidad, entre las que se incluyen la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, la energía, los servicios logísticos respetuosos con el medioambiente, la gestión del valor para el cliente, la gestión de recursos humanos, la seguridad de la información, la gestión de riesgos, la conducta empresarial y los nuevos motores de crecimiento y la diversificación empresarial.

Uno de los aspectos más destacados del informe de este año es la ampliación del ámbito de cobertura, que ahora incluye los centros de trabajo de todo el mundo. Esta expansión refleja la sólida presencia internacional de LX Pantos y el creciente volumen de sus operaciones en el extranjero.

En el ámbito medioambiental, la empresa calculó las emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) y las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 2) derivadas de sus operaciones nacionales y de sus principales centros en el extranjero. La verificación externa reforzó aún más la confiabilidad de su información medioambiental.

En el ámbito social, LX Pantos recopiló y analizó datos de los empleados de nueve filiales en Europa, que abarcaban los derechos humanos y laborales, la salud y la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, la formación y el desarrollo profesional.

En materia de gobernanza, el informe destaca los avances logrados en "Jeong-do Management", la filosofía de gestión de la empresa basada en la ética y el cumplimiento normativo. LX Pantos no registró ninguna infracción legal significativa relacionada con las normas anticorrupción y de comercio justo, y alcanzó una tasa de finalización del 100 % en la formación sobre "Jeong-do Management" en 2025.

El informe se ha elaborado de conformidad con las Normas GRI de 2021 y hace referencia a marcos de ESG internacionales, entre los que se incluyen el SASB, los ODS de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el TCFD. Una agencia de verificación independiente comprobó la exactitud y confiabilidad del informe.

En 2025, LX Pantos también obtuvo una calificación de Bronce de EcoVadis, una calificación B del Carbon Disclosure Project (CDP), la certificación LEED Oro para el MegaWise Cheongna Center y una calificación A+ en el marco del Sistema Regional de Reconocimiento de la Contribución Social gestionado por el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea.

Al comentar la publicación de este informe, Lee Yong-ho, presidente y director ejecutivo de LX Pantos, declaró: "LX Pantos sigue avanzando en su gestión de la sostenibilidad al ampliar el alcance de la gestión de ESG más allá de Corea, hasta nuestras operaciones en el extranjero. En el marco de nuestra visión ESG, 'Generadores de valor para las personas y el planeta', seguiremos comunicándonos con las partes interesadas de forma transparente".

■ Acerca de LX Pantos

Fundada en 1977, LX Pantos es una empresa líder mundial en servicios logísticos con sede en Corea. Ofrece soluciones logísticas integrales en los ámbitos del transporte marítimo, aéreo y ferroviario, así como en logística de contrato, a través de una red mundial que abarca más de 40 países.

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FUENTE LX Pantos