Shanghai Electric Sambut Hari Kepelbagaian Biologi Antarabangsa dengan Amalan Hijau Setempat

SHANGHAI, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sempena menyambut Hari Kepelbagaian Biologi Antarabangsa pada 22 Mei, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) mengetengahkan amalan hijau setempat merentas kilang dan tapak projeknya, sekali gus menekankan sejauh mana projek industri dapat mengurangkan impak terhadap alam sekitar dan menyokong biodiversiti menerusi tindakan di tapak tertentu.

Tema pada tahun ini, "Bertindak secara tempatan untuk impak global", menyeru agar komitmen kemampanan global diterjemahkan kepada tindakan tempatan. Bagi perusahaan industri, perlindungan biodiversiti bermula dengan langkah praktikal di peringkat projek dan tapak, daripada penggunaan tenaga yang lebih bersih hingga pengurusan alam sekitar yang lebih kukuh. Projek Shanghai Electric di China dan Malaysia menunjukkan bagaimana pendekatan ini boleh diaplikasikan dalam persekitaran operasi yang berbeza.

Projek Kuasa Angin Mianchuan — "Pulau Karbon Sifar" berkuasa-tenaga-boleh-baharu berskala-besar pertama di lembangan Sungai Yangtze, China — mencerminkan pendekatan setempat ini. Pada Mei 2025, projek berkenaan, yang menggunakan 18 turbin angin EW5.6N-202 yang direka khas oleh Shanghai Electric Wind Power Group untuk keadaan pulau tempatan, disambungkan sepenuhnya ke grid dan beroperasi secara komersial pada September.

Turbin tersebut, diintegrasikan dengan storan tenaga dan fotovolta untuk membentuk mikrogrid bersih, menjana 244 juta kWj setahun bagi membekalkan kuasa kepada 32,000 penduduk sambil menyalurkan lebih 200 juta kWj elektrik hijau ke kawasan di luar pulau. Projek itu menjimatkan 96,000 tan arang batu standard dan mengurangkan emisi CO₂ sebanyak 240,000 tan setahun, mencipta 500 peluang pekerjaan tempatan dan menyumbang nilai output tahunan sebanyak 200 juta yuan serta cukai dan keuntungan berjumlah 15 juta yuan (USD 2.2 juta).

Turbin kelajuan-angin-rendah dibuat khas yang disesuaikan dengan keadaan pulau yang kompleks mendayakan sistem "angin-solar-storan" terkoordinasi, seterusnya mencipta model transformasi karbon sifar yang boleh direplikasi untuk pulau di Sungai Yangtze serta menyelesaikan cabaran sumber-kuasa-tunggal yang wujud sejak dahulu lagi di pulau itu sambil memelihara persekitaran ekologi dan biodiversiti.

Di Sarawak, Malaysia, Shanghai Electric turut mengoperasikan talian penghantaran Similajau-Bunut 500-kV, iaitu projek sepanjang 106 kilometer yang menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur boleh dilaksanakan dengan memberi perhatian kepada ekosistem dan komuniti tempatan.

Sepanjang projek itu dijalankan, Shanghai Electric melaksanakan pendekatan pengurusan HSSE yang sistematik dan melaporkan sifar insiden liabiliti alam sekitar atau konflik komuniti yang besar. Projek itu mencapai pematuhan 100% bagi pelepasan air sisa dan pengasingan sisa, tanpa insiden pencemaran, kematian hidupan liar atau kemudaratan kepada ekosistem sekitar, sekali gus menunjukkan kewujudan bersama yang harmoni dengan alam semula jadi.

Memandang ke hadapan, Shanghai Electric akan terus melaksanakan amalan hijau setempat merentas operasi dan tapak projeknya bagi menyokong perlindungan biodiversiti sambil membantu projek industri mengurangkan jejak alam sekitar mereka. Lebih banyak amalan pemuliharaan biodiversiti boleh dilihat dalam video tersebut.

SOURCE Shanghai Electric