상해전기, 현지화된 친환경 실천으로 세계 생물다양성의 날 기념

상하이 2026년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 상해전기(Shanghai Electric)(SEHK: 02727, SSE: 601727)가 5월 22일 세계 생물다양성의 날을 맞아 자사 공장과 프로젝트 현장에서 시행 중인 현지화된 친환경 실천 사례를 조명하며, 산업 프로젝트가 현장 특성에 맞는 조치를 통해 어떻게 환경 영향을 줄이고 생물다양성을 지원할 수 있는지 강조했다.

올해의 주제인 '글로벌 영향력을 위한 지역적 행동(Acting locally for global impact)'은 글로벌 지속 가능성 약속을 지역 차원의 행동으로 전환할 것을 촉구한다. 산업 기업의 경우 생물다양성 보호는 청정에너지 사용부터 강력한 환경 관리에 이르기까지 프로젝트와 현장 차원의 실질적 조치에서 시작된다. 상해전기가 중국과 말레이시아에서 진행 중인 프로젝트는 이러한 접근 방식이 서로 다른 운영 환경에서 어떻게 적용될 수 있는지 보여준다.

Speed Speed

몐촨 풍력 발전 프로젝트(Mianchuan Wind Power Project)는 중국 양쯔강 유역 최초의 대규모 재생에너지 기반 '탄소 제로 섬(Zero-Carbon Island)'으로, 이러한 현지화 접근 방식을 반영한다. 2025년 5월, 상해전기 윈드 파워 그룹(Shanghai Electric Wind Power Group)이 현지 섬 환경에 맞춰 맞춤 설계한 EW5.6N-202 풍력 터빈 18기를 갖춘 이 프로젝트는 전력망에 완전히 연결됐으며, 9월 상업 운영에 들어갔다.

에너지 저장 및 태양광 발전과 통합되어 청정 마이크로그리드를 구성하는 이 터빈들은 연간 2억 4400만 kWh의 전력을 생산해 주민 3만 2000명에게 전력을 공급하는 동시에, 섬 밖 지역에도 2억 kWh 이상의 녹색 전력을 제공한다. 이 프로젝트는 연간 표준 석탄 9만 6000톤을 절감하고 이산화탄소 배출량을 24만 톤 줄이며, 현지 일자리 500개를 창출하고 연간 2억 위안의 생산가치와 1500만 위안(미화 220만 달러)의 세금 및 이익에 기여한다.

복잡한 섬 환경에 맞춰 조정된 맞춤형 저풍속 터빈은 조화로운 '풍력-태양광-저장' 시스템을 구현해, 양쯔강 섬 지역의 탄소 제로 전환을 위한 복제 가능한 모델을 만들고, 생태 환경과 생물다양성을 보전하는 동시에 섬이 오랫동안 안고 있던 단일 전원 문제를 해결한다.

말레이시아 사라왁에서는 상해전기가 106km 규모의 500kV 시밀라자우 부눗 송전선(500-kV Similajau Bunut transmission line)도 가동했다. 이 프로젝트는 인프라 개발이 현지 생태계와 지역사회에 대한 배려 속에서 수행될 수 있음을 보여준다.

프로젝트 전 과정에서 상해전기는 체계적인 보건•안전•보안•환경(HSSE) 관리 방식을 시행했으며, 환경 책임 사고나 중대한 지역 사회 갈등은 한 건도 발생하지 않았다고 보고했다. 이 프로젝트는 폐수 배출과 폐기물 분리에서 100% 규정 준수를 달성했으며, 오염 사고, 야생동물 피해, 주변 생태계 훼손이 발생하지 않아 자연과의 조화로운 공존을 입증했다.

앞으로도 상해전기는 운영 현장과 프로젝트 현장 전반에서 현지화된 친환경 실천을 지속적으로 적용해, 산업 프로젝트의 환경 발자국 감축을 지원하는 동시에 생물다양성 보호에 기여할 계획이다. 더 많은 생물다양성 보전 실천 사례는 영상에서 확인할 수 있다.

SOURCE Shanghai Electric