Shanghai Electric conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica con prácticas ecológicas locales

SHANGHÁI, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica del 22 de mayo, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) destaca las prácticas ecológicas locales en sus fábricas y emplazamientos de proyectos, subrayando cómo los proyectos industriales pueden reducir el impacto ambiental y apoyar la biodiversidad mediante acciones específicas para cada emplazamiento.

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El lema de este año, 'Actuar localmente para un impacto global', insta a que los compromisos globales de sostenibilidad se traduzcan en acciones locales. Para las empresas industriales, la protección de la biodiversidad comienza con medidas prácticas a nivel de proyecto y emplazamiento, desde un uso de energías más limpias hasta una gestión ambiental más sólida. Los proyectos de Shanghai Electric en China y Malasia demuestran cómo se puede aplicar este enfoque en diferentes entornos operativos.

El proyecto eólico de Mianchuan —la primera "isla de cero emisiones" a gran escala alimentada con energía renovable en la cuenca del río Yangtsé en China— refleja este enfoque local. En mayo de 2025, el proyecto, que cuenta con 18 aerogeneradores EW5.6N-202 diseñados a medida por Shanghai Electric Wind Power Group para las condiciones locales de la isla, se conectó completamente a la red eléctrica y entró en operación comercial en septiembre.

Los aerogeneradores, integrados con sistemas de almacenamiento de energía y fotovoltaicos para formar una microrred limpia, generan 244 millones de kWh anuales para abastecer a 32.000 residentes, además de suministrar más de 200 millones de kWh de electricidad verde a zonas fuera de la isla. El proyecto ahorra 96.000 toneladas de carbón convencional y reduce las emisiones de CO₂ en 240.000 toneladas anuales, crea 500 empleos locales y contribuye con 200 millones de yuanes en valor de producción anual y 15 millones de yuanes (2,2 millones de dólares estadounidenses) en impuestos y beneficios.

Las turbinas eólicas personalizadas de baja velocidad, adaptadas a las complejas condiciones insulares, permiten un sistema coordinado de energía eólica, solar y de almacenamiento, creando un modelo de transformación replicable y con cero emisiones de carbono para las islas del río Yangtsé. Este sistema resuelve el problema histórico de la dependencia de una única fuente de energía en las islas, a la vez que preserva el medio ambiente y la biodiversidad.

En Sarawak, Malasia, Shanghai Electric también puso en marcha la línea de transmisión Similajau Bunut de 500 kV, un proyecto de 106 kilómetros que demuestra cómo se puede llevar a cabo el desarrollo de infraestructuras teniendo en cuenta los ecosistemas y las comunidades locales.

A lo largo del proyecto, Shanghai Electric implementó un enfoque sistemático de gestión de HSSE y no registró ningún incidente de responsabilidad ambiental ni conflictos importantes con la comunidad. El proyecto logró un cumplimiento del 100% en la descarga de aguas residuales y la separación de residuos, sin incidentes de contaminación, bajas de fauna silvestre ni daños al ecosistema circundante, demostrando una coexistencia armoniosa con la naturaleza.

De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá aplicando prácticas ecológicas localizadas en todas sus operaciones y emplazamientos de proyectos, apoyando la protección de la biodiversidad y ayudando a los proyectos industriales a reducir su impacto ambiental. En el vídeo se pueden encontrar más prácticas de conservación de la biodiversidad.

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