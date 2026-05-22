Shanghai Electric u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti představuje lokální ekologické iniciativy

Shanghai Electric

May 22, 2026, 11:36 ET

ŠANGHAJ, 22. května 2026 /PRNewswire/ -- U příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který připadá na 22. května, společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) upozorňuje na lokální ekologické postupy ve svých továrnách a projektových lokalitách a poukazuje na to, jak mohou průmyslové projekty díky konkrétním opatřením přizpůsobeným místním podmínkám snižovat dopady na životní prostředí a podporovat biologickou rozmanitost.

Letošní téma „Lokální opatření, globální přínos" vyzývá k tomu, aby se globální závazky v oblasti udržitelnosti promítly do konkrétních kroků na místní úrovni. U průmyslových podniků začíná ochrana biologické rozmanitosti praktickými opatřeními na úrovni projektů a místních provozů, od využívání čistší energie až po důslednější environmentální management. Projekty společnosti Shanghai Electric v Číně a Malajsii ukazují, jak lze tento přístup uplatňovat v různých provozních podmínkách.

Příkladem takového lokalizovaného přístupu je projekt větrné elektrárny Mianchuan – první velkoplošný „ostrov s nulovými emisemi uhlíku" poháněný obnovitelným zdrojem energie v povodí čínské řeky Jang-c'-ťiang. V květnu 2025 byl projekt, jehož součástí je 18 větrných turbín EW5.6N-202 navržených společností Shanghai Electric Wind Power Group na míru pro místní podmínky ostrova, plně připojen k síti a v září byl uveden do komerčního provozu.

Turbíny, propojené s úložištěm energie a fotovoltaickými systémy do podoby čisté mikrosítě, vyprodukují ročně 244 milionů kWh elektřiny pro 32.000 obyvatel a zároveň dodávají více než 200 milionů kWh zelené elektřiny do oblastí mimo ostrov. Projekt každoročně ušetří 96 000 tun standardního uhlí a snižuje emise CO₂ o 240.000 tun, vytvořil 500 pracovních míst a generuje roční produkci v hodnotě 200 milionů juanů a 15 miliony juanů (2,2 milionu USD) na daních a ziscích.

Speciálně upravené turbíny pro oblasti s nízkými rychlostmi větru, přizpůsobené složitým ostrovním podmínkám, umožňují koordinovaný systém kombinující větrnou a solární energii s akumulací. Projekt tak vytváří model bezuhlíkové transformace ostrovů v povodí řeky Jang-c'-ťiang, který lze využít i jinde, řeší dlouhodobý problém závislosti ostrova na jediném zdroji energie a zároveň zachovává místní ekosystém a biologickou rozmanitost.

V malajsijském Sarawaku společnost Shanghai Electric rovněž uvedla do provozu přenosové vedení Similajau–Bunut o napětí 500 kV. Projekt o délce 106 kilometrů ukazuje, jak lze rozvoj infrastruktury provádět s ohledem na místní ekosystémy a komunity.

Během realizace projektu společnost Shanghai Electric uplatňovala systematický přístup k řízení HSSE (ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí) a nezaznamenala žádné environmentální škody ani závažné konflikty s místními komunitami. Projekt dosáhl stoprocentního souladu s předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod a třídění odpadu, přičemž nebyly zaznamenány žádné případy znečištění, úhynu volně žijících živočichů ani poškození okolního ekosystému. Potvrdil tak možnost harmonického soužití infrastruktury s přírodou.

Do budoucna chce společnost Shanghai Electric i nadále zavádět lokalizované ekologické postupy ve všech svých provozech a projektových lokalitách, podporovat ochranu biologické rozmanitosti a zároveň pomáhat průmyslovým projektům snižovat dopad na životní prostředí. Další příklady aktivit na ochranu biologické rozmanitosti najdete ve videu.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg

