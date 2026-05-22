Shanghai Electric ฉลองวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
22 May, 2026, 22:16 CST
เซี่ยงไฮ้, 22 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เนื่องในโอกาสวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพในวันที่ 22 พฤษภาคม Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) จึงชูแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นทั่วโรงงานและพื้นที่โครงการต่าง ๆ โดยเน้นวิธีที่โครงการอุตสาหกรรมสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพได้ผ่านการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ทำงาน
ธีมของปีนี้คือ "ลงมือระดับท้องถิ่น สะเทือนทั่วโลก" ซึ่งเรียกร้องให้มีการนำพันธสัญญาด้านความยั่งยืนระดับโลกมาปรับใช้ในระดับท้องถิ่น สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มด้วยขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในระดับโครงการและระดับพื้นที่ ตั้งแต่การใช้พลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นไปจนถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งกว่าเดิม โครงการของ Shanghai Electric ในจีนและมาเลเซียแสดงให้เห็นว่าแนวทางนี้สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่แตกต่างกันได้อย่างไร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mianchua ซึ่งเป็น "เกาะปลอดคาร์บอน" ขนาดใหญ่แห่งแรกในลุ่มแม่น้ำแยงซีของจีน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน สะท้อนให้เห็นแนวทางที่ปรับตามท้องถิ่นนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2568 โครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยกังหันลม EW5.6N-202 จำนวน 18 ตัวที่ออกแบบเป็นพิเศษโดย Shanghai Electric Wind Power Group สำหรับสภาพแวดล้อมในท้องที่เกาะ ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แล้ว และได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
กังหันลมที่ผสานรวมกับระบบกักเก็บพลังงานและแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสร้างไมโครกริดที่สะอาด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 244 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้อยู่อาศัย 32,000 คน พร้อมกับส่งกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 200 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงไปยังพื้นที่นอกเกาะ โครงการนี้ช่วยประหยัดถ่านหินมาตรฐานได้ 96,000 ตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 240,000 ตันต่อปี สร้างงานในท้องถิ่น 500 ตำแหน่ง และสร้างรายได้มูลค่า 200 ล้านหยวนต่อปี และภาษีและกำไร 15 ล้านหยวน (2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
กังหันลมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับความเร็วลมต่ำ ซึ่งปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของเกาะ ช่วยให้เกิดระบบ "ลม-แสงอาทิตย์-การกักเก็บพลังงาน" ที่สอดประสานกัน สร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับหมู่เกาะแม่น้ำแยงซี และแก้ไขปัญหาการพึ่งพาแหล่งพลังงานแหล่งเดียวมายาวนานของเกาะ พร้อมกับรักษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้
ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย Shanghai Electric ยังได้เปิดใช้งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ Similajau Bunut ซึ่งเป็นโครงการระยะทาง 106 กิโลเมตร ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถดำเนินการได้โดยคำนึงถึงระบบนิเวศและชุมชนในท้องถิ่นด้วย
ตลอดโครงการดังกล่าว Shanghai Electric ได้นำแนวทางการจัดการด้าน HSSE (สุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) มาใช้อย่างเป็นระบบ และรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือความขัดแย้งกับชุมชนที่สำคัญเกิดขึ้น โครงการนี้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านการปล่อยน้ำเสียและการแยกขยะได้ 100% โดยไม่มีเหตุการณ์มลพิษ สัตว์ป่าเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อระบบนิเวศโดยรอบ แสดงให้เห็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
ในอนาคต Shanghai Electric จะยังคงนำแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรับตามท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งช่วยให้โครงการอุตสาหกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ในวิดีโอ
