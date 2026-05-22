Shanghai Electric marque la Journée internationale de la diversité biologique avec des pratiques écologiques locales

SHANGHAI, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, le 22 mai, Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727) met en avant des pratiques écologiques localisées dans ses usines et sur ses sites de projet, soulignant comment les projets industriels peuvent réduire l'impact sur l'environnement et soutenir la biodiversité grâce à des actions spécifiques au site.

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Le thème de cette année, « Agir localement pour un impact mondial », appelle à traduire les engagements mondiaux en matière de développement durable en actions locales. Pour les entreprises industrielles, la protection de la biodiversité commence par des mesures pratiques au niveau du projet et du site, allant d'une utilisation plus propre de l'énergie à une gestion plus rigoureuse de l'environnement. Les projets de Shanghai Electric en Chine et en Malaisie montrent comment cette approche peut être appliquée dans différents environnements opérationnels.

Le projet d'énergie éolienne de Mianchuan - la première « île zéro carbone » à grande échelle alimentée par des énergies renouvelables dans le bassin du fleuve Yangtze, en Chine - reflète cette approche locale. En mai 2025, le projet, qui comprend 18 éoliennes EW5.6N-202 conçues sur mesure par le Shanghai Electric Wind Power Group pour les conditions insulaires locales, a été entièrement connecté au réseau et est devenu commercialement opérationnel en septembre.

Les turbines, intégrées à un système de stockage d'énergie et à des panneaux photovoltaïques pour former un microréseau propre, produisent 244 millions de kWh par an pour alimenter 32 000 résidents, tout en fournissant plus de 200 millions de kWh d'électricité verte à des zones situées hors de l'île. Le projet permet d'économiser 96 000 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO₂ de 240 000 tonnes par an, de créer 500 emplois locaux et d'apporter 200 millions de yuans en valeur de production annuelle et 15 millions de yuans (2,2 millions USD) en impôts et en bénéfices.

Des turbines personnalisées à faible vitesse de vent, adaptées aux conditions complexes de l'île, permettent un système coordonné « éolien-solaire-stockage », créant un modèle de transformation zéro carbone reproductible pour les îles du fleuve Yangtze et résolvant le problème de longue date de la source d'énergie unique de l'île tout en préservant l'environnement écologique et la biodiversité.

À Sarawak, en Malaisie, Shanghai Electric a également mis en service la ligne de transmission de 500 kV Similajau-Bunut, un projet de 106 kilomètres qui démontre que le développement des infrastructures peut être réalisé en tenant compte des écosystèmes et des communautés locales.

Tout au long du projet, Shanghai Electric a mis en œuvre une approche systématique de la gestion HSSE et n'a signalé aucun incident lié à la responsabilité environnementale ou à des conflits communautaires majeurs. Le projet a respecté à 100 % les normes de rejet des eaux usées et de tri des déchets, sans incident de pollution, sans impact sur la faune ni la flore et sans dommage pour l'écosystème environnant, ce qui témoigne d'une coexistence harmonieuse avec la nature.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera d'appliquer des pratiques écologiques localisées dans l'ensemble de ses opérations et sur les sites de ses projets, en soutenant la protection de la biodiversité tout en aidant les projets industriels à réduire leur empreinte environnementale. D'autres pratiques de conservation de la biodiversité sont présentées dans la vidéo.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4

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