Shanghai Electric отмечает Международный день биологического разнообразия реализацией локализованных экологических практик

Shanghai Electric

May 23, 2026, 12:51 ET

ШАНХАЙ, 23 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- По случаю Международного дня биологического разнообразия, отмечаемого 22 мая, компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) представила локализованные экологические практики, внедряемые на ее производственных площадках и объектах и демонстрирующие, как при реализации промышленных проектов можно снижать воздействие на окружающую среду и способствовать сохранению биоразнообразия за счет решений, адаптированных к конкретным условиям.

Тема этого года — «Действуя локально, влияем глобально» (Acting locally for global impact) — призывает переводить глобальные обязательства в области устойчивого развития в практические действия на местном уровне. Для промышленных предприятий защита биоразнообразия начинается с практических шагов на уровне проекта и площадки — от использования более экологичных источников энергии до совершенствования системы экологического менеджмента. Проекты Shanghai Electric в Китае и Малайзии демонстрируют, как этот подход может быть реализован в различных условиях деятельности.

Ветроэнергетический проект Мяньчуань (Mianchuan Wind Power Project) — первый в бассейне реки Янцзы крупномасштабный проект «углеродно-нейтрального острова» в Китае — является примером такого локализованного подхода. В мае 2025 года электростанция, включающая 18 ветрогенераторов модели EW5.6N-202, специально разработанных компанией Shanghai Electric Wind Power Group с учетом специфики островных условий, была полностью подключена к энергосистеме, и в сентябре началась ее коммерческая эксплуатация.

Ветрогенераторы интегрированы с системами накопления энергии и фотоэлектрическими установками в единую, экологически чистую локальную микросеть, которая ежегодно вырабатывает 244 млн кВт•ч электроэнергии, обеспечивая электроснабжение 32.000 жителей острова, а также поставляет более 200 млн кВт•ч экологически чистой электроэнергии за пределы острова. Проект позволяет ежегодно экономить 96.000 тонн условного топлива, сокрашая выбросы CO₂ на 240.000 тонн, создает 500 местных рабочих мест для местного населения, а также обеспечивает годовой объем производства в размере 200 млн юаней и приносит в бюджет 15 млн юаней (2,2 млн долларов США) в виде налоговых и иных поступлений.

Специально разработанные турбины, рассчитанные на работу при низкой скорости ветра и адаптированные к сложным островным условиям, обеспечили создание интегрированной системы «ветер-солнце-накопитель», формируя воспроизводимую модель перехода к безуглеродной экономике для островов реки Янцзы и решая давнюю проблему, связанную с зависимостью от единственного источника энергии, сохраняя при этом экологическую среду и поддерживая биоразнообразие.

В штате Саравак (Sarawak) в Малайзии компания Shanghai Electric ввела в эксплуатацию линию электропередачи Симиладжау‑Бунут (Similajau-Bunut) напряжением 500 кВ и протяженностью 106 км, продемонстрировав возможность реализации инфраструктурных проектов с учетом специфики местных экосистем и интересов местных сообществ.

В течение всего периода реализации проекта Shanghai Electric применяла системный подход к управлению в области охраны труда, промышленной безопасности и безопасности окружающей среды (HSSE) и не допустила ни одного случая нарушения экологической ответственности или серьезного конфликта с местными сообществами. В рамках проекта было обеспечено 100% соблюдение требований по сбросу сточных вод и раздельному обращению с отходами и не было допущено ни единого инцидента, связанного с загрязнением окружающей среды, гибелью диких животных или ущербом для окружающей экосистемы, что продемонстрировало возможность гармоничного сосуществования промышленной деятельности и природы.

В дальнейшем Shanghai Electric продолжит внедрение локализованных экологических практик на своих производственных площадках и объектах, способствуюя сохранению биоразнообразия и одновременно помогая промышленным проектам снижать их экологический след. Подробнее о методах сохранения биоразнообразия рассказывается в видеоролике.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg

