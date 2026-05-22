Shanghai Electric świętuje Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, wdrażając lokalne praktyki ekologiczne

News provided by

Shanghai Electric

May 22, 2026, 11:30 ET

SZANGHAJ, 22 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej obchodzonego 22 maja Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) prezentuje lokalne praktyki ekologiczne realizowane w fabrykach i na placach budowy, podkreślając, w jaki sposób inwestycje przemysłowe mogą ograniczać wpływ na środowisko i wspierać różnorodność biologiczną poprzez działania dostosowane do specyfiki danego miejsca.

Continue Reading

Tegoroczne hasło przewodnie - „Działaj lokalnie na rzecz globalnych zmian" - wzywa do przełożenia globalnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju na konkretne działania lokalne. Dla przedsiębiorstw przemysłowych ochrona różnorodności biologicznej zaczyna się od praktycznych kroków podejmowanych na poziomie inwestycji i danej lokalizacji - od czystszego wykorzystania energii po skuteczniejsze zarządzanie środowiskowe. Inwestycje Shanghai Electric w Chinach i Malezji pokazują, jak to podejście można stosować w różnych środowiskach operacyjnych.

Elektrownia wiatrowa Mianchuan - pierwsza wielkoskalowa „Wyspa Zeromisyjna" zasilana energią odnawialną w dorzeczu Jangcy - odzwierciedla to lokalne podejście. W maju 2025 roku inwestycja obejmująca 18 turbin wiatrowych EW5.6N-202 zaprojektowanych przez Shanghai Electric Wind Power Group specjalnie z myślą o lokalnych warunkach wyspiarskich została w pełni podłączona do sieci i jej komercyjna eksploatacja rozpoczęła się we wrześniu.

Turbiny, zintegrowane z magazynowaniem energii i instalacją fotowoltaiczną w ramach czystej mikrosieci energetycznej, produkują rocznie 244 mln kWh energii elektrycznej, zasilając 32 000 mieszkańców, a jednocześnie dostarczając ponad 200 mln kWh zielonej energii elektrycznej na obszary poza wyspą. Inwestycja pozwala zaoszczędzić 96 000 ton węgla umownego i ograniczyć emisję CO₂ o 240 tys. ton rocznie, tworzy 500 lokalnych miejsc pracy oraz generuje 200 mln juanów rocznej wartości produkcji i 15 mln juanów (2,2 mln USD) rocznych wpływów podatkowych i zysków.

Turbiny niskoprzepływowe dostosowane do złożonych warunków wyspiarskich tworzą skoordynowany system „wiatr-słońce-magazynowanie", stanowiąc możliwy do powielenia model bezemisyjnej transformacji energetycznej dla wysp na rzece Jangcy - rozwiązując przy tym wieloletni problem uzależnienia wyspy od jednego źródła zasilania, przy jednoczesnym zachowaniu środowiska ekologicznego i różnorodności biologicznej.

W Sarawaku w Malezji firma Shanghai Electric oddała również do użytku linię przesyłową 500 kV Similajau-Bunut o długości 106 kilometrów, która pokazuje, jak można prowadzić rozwój infrastruktury z poszanowaniem lokalnych ekosystemów i społeczności.

Przez cały czas realizacji inwestycji Shanghai Electric wdrażał systemowe podejście do zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej (HSSE) i nie odnotował żadnych zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością za środowisko ani poważnych konfliktów ze społecznościami lokalnymi. Inwestycja osiągnęła 100-procentową zgodność w zakresie odprowadzania ścieków i segregacji odpadów, bez żadnych incydentów zanieczyszczenia środowiska, ofiar wśród dzikiej fauny ani szkód dla otaczającego ekosystemu - co wskazuje na jej harmonijne współistnienie z naturą.

Shanghai Electric będzie nadal stosować lokalne praktyki ekologiczne w swojej działalności i na placach budowy, wspierając ochronę różnorodności biologicznej i pomagając inwestycjom przemysłowym ograniczać wpływ na środowisko. Więcej praktyk z zakresu ochrony różnorodności biologicznej można znaleźć w materiale wideo.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Shanghai Electric u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti představuje lokální ekologické iniciativy

Shanghai Electric u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti představuje lokální ekologické iniciativy

U příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který připadá na 22. května, společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727)...
Shanghai Electric Marks International Day for Biological Diversity with Localized Green Practices

Shanghai Electric Marks International Day for Biological Diversity with Localized Green Practices

On the occasion of International Day for Biological Diversity on May 22, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) is highlighting localized green ...
More Releases From This Source

Explore

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Green Technology

Green Technology

Utilities

Utilities

Oil & Energy

Oil & Energy

News Releases in Similar Topics