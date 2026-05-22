Shanghai Electric świętuje Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, wdrażając lokalne praktyki ekologiczne

SZANGHAJ, 22 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej obchodzonego 22 maja Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) prezentuje lokalne praktyki ekologiczne realizowane w fabrykach i na placach budowy, podkreślając, w jaki sposób inwestycje przemysłowe mogą ograniczać wpływ na środowisko i wspierać różnorodność biologiczną poprzez działania dostosowane do specyfiki danego miejsca.

Tegoroczne hasło przewodnie - „Działaj lokalnie na rzecz globalnych zmian" - wzywa do przełożenia globalnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju na konkretne działania lokalne. Dla przedsiębiorstw przemysłowych ochrona różnorodności biologicznej zaczyna się od praktycznych kroków podejmowanych na poziomie inwestycji i danej lokalizacji - od czystszego wykorzystania energii po skuteczniejsze zarządzanie środowiskowe. Inwestycje Shanghai Electric w Chinach i Malezji pokazują, jak to podejście można stosować w różnych środowiskach operacyjnych.

Elektrownia wiatrowa Mianchuan - pierwsza wielkoskalowa „Wyspa Zeromisyjna" zasilana energią odnawialną w dorzeczu Jangcy - odzwierciedla to lokalne podejście. W maju 2025 roku inwestycja obejmująca 18 turbin wiatrowych EW5.6N-202 zaprojektowanych przez Shanghai Electric Wind Power Group specjalnie z myślą o lokalnych warunkach wyspiarskich została w pełni podłączona do sieci i jej komercyjna eksploatacja rozpoczęła się we wrześniu.

Turbiny, zintegrowane z magazynowaniem energii i instalacją fotowoltaiczną w ramach czystej mikrosieci energetycznej, produkują rocznie 244 mln kWh energii elektrycznej, zasilając 32 000 mieszkańców, a jednocześnie dostarczając ponad 200 mln kWh zielonej energii elektrycznej na obszary poza wyspą. Inwestycja pozwala zaoszczędzić 96 000 ton węgla umownego i ograniczyć emisję CO₂ o 240 tys. ton rocznie, tworzy 500 lokalnych miejsc pracy oraz generuje 200 mln juanów rocznej wartości produkcji i 15 mln juanów (2,2 mln USD) rocznych wpływów podatkowych i zysków.

Turbiny niskoprzepływowe dostosowane do złożonych warunków wyspiarskich tworzą skoordynowany system „wiatr-słońce-magazynowanie", stanowiąc możliwy do powielenia model bezemisyjnej transformacji energetycznej dla wysp na rzece Jangcy - rozwiązując przy tym wieloletni problem uzależnienia wyspy od jednego źródła zasilania, przy jednoczesnym zachowaniu środowiska ekologicznego i różnorodności biologicznej.

W Sarawaku w Malezji firma Shanghai Electric oddała również do użytku linię przesyłową 500 kV Similajau-Bunut o długości 106 kilometrów, która pokazuje, jak można prowadzić rozwój infrastruktury z poszanowaniem lokalnych ekosystemów i społeczności.

Przez cały czas realizacji inwestycji Shanghai Electric wdrażał systemowe podejście do zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej (HSSE) i nie odnotował żadnych zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością za środowisko ani poważnych konfliktów ze społecznościami lokalnymi. Inwestycja osiągnęła 100-procentową zgodność w zakresie odprowadzania ścieków i segregacji odpadów, bez żadnych incydentów zanieczyszczenia środowiska, ofiar wśród dzikiej fauny ani szkód dla otaczającego ekosystemu - co wskazuje na jej harmonijne współistnienie z naturą.

Shanghai Electric będzie nadal stosować lokalne praktyki ekologiczne w swojej działalności i na placach budowy, wspierając ochronę różnorodności biologicznej i pomagając inwestycjom przemysłowym ograniczać wpływ na środowisko. Więcej praktyk z zakresu ochrony różnorodności biologicznej można znaleźć w materiale wideo.

