Spoločnosť Shanghai Electric si pripomína Medzinárodný deň biologickej diverzity lokálnymi ekologickými postupmi
May 22, 2026, 18:05 ET
ŠANGHAJ, 23. mája 2026 /PRNewswire/ -- Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity 22. mája spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) zdôrazňuje lokálne ekologické postupy vo svojich továrňach a projektových lokalitách, pričom potvrdzuje, ako môžu priemyselné projekty znížiť vplyv na životné prostredie a podporiť biodiverzitu prostredníctvom opatrení špecifických pre dané miesto.
Tohtoročná téma „Konať lokálne pre globálny vplyv" vyzýva na to, aby sa globálne záväzky v oblasti udržateľnosti premietli do lokálnych aktivít. Pre priemyselné podniky začína ochrana biodiverzity praktickými krokmi na úrovni projektu a lokality, od využívania čistejšej energie až po dôslednejšie environmentálne riadenie. Projekty spoločnosti Shanghai Electric v Číne a Malajzii demonštrujú, ako sa tento prístup dá uplatniť v rôznych prevádzkových prostrediach.
Projekt veternej energie Mien-čchuan – prvý rozsiahly „ostrov s nulovými emisiami uhlíka" v povodí rieky Jang-c'-ťiang v Číne – odráža tento lokalizovaný prístup. V máji 2025 bol projekt s 18 veternými turbínami EW5.6N-202, ktoré spoločnosť Shanghai Electric Wind Power Group na mieru navrhla pre miestne ostrovné podmienky, plne pripojený k sieti a v septembri bol uvedený do komerčnej prevádzky.
Turbíny, integrované so skladovaním energie a fotovoltikou, vytvárajú čistú mikrosieť a ročne vyprodukujú 244 miliónov kWh, aby dodali energiu 32 000 obyvateľom, pričom poskytujú viac ako 200 miliónov kWh zelenej elektriny oblastiam mimo ostrova. Projekt ušetrí 96 000 ton štandardného uhlia a zníži emisie CO₂ o 240 000 ton ročne, vytvorí 500 miestnych pracovných miest a podieľa sa sumou 200 miliónov juanov na ročnej hodnote produkcie a 15 miliónmi juanov (2,2 milióna USD) na daniach a zisku.
Turbíny pre nízku rýchlosť vetra upravené na mieru a prispôsobené zložitým ostrovným podmienkam umožňujú koordinovaný systém „veternej a solárnej energie a skladovania energie", čím vytvárajú replikovateľný model transformácie s nulovými emisiami uhlíka pre ostrovy rieky Jang-c'-ťiang a riešia dlhodobý problém ostrova s jediným zdrojom energie a zároveň zachovávajú ekologické prostredie a biodiverzitu.
V Sarawaku v Malajzii spoločnosť Shanghai Electric uviedla do prevádzky aj 500 kV prenosové vedenie Similajau‑Bunut, čo je 106-kilometrový projekt, ktorý demonštruje, ako možno rozvoj infraštruktúry realizovať s ohľadom na miestne ekosystémy a komunity.
Počas celého projektu spoločnosť Shanghai Electric uplatňovala systematický prístup k riadeniu v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia a nehlásila žiadne udalosti súvisiace s environmentálnou zodpovednosťou ani závažné konflikty v komunite. Projekt dosiahol 100 % súlad s predpismi o vypúšťaní odpadových vôd a triedenia odpadu bez akýchkoľvek incidentov týkajúcich sa znečistenia, úhynu voľne žijúcich zvierat alebo poškodenia okolitého ekosystému, čo dokazuje harmonické spolužitie s prírodou.
Spoločnosť Shanghai Electric bude do budúcnosti naďalej uplatňovať lokálne ekologické postupy vo všetkých svojich prevádzkach a projektových lokalitách, čím podporí ochranu biodiverzity a zároveň pomôže priemyselným projektom znížiť ich environmentálnu stopu. Viac postupov na ochranu biodiverzity nájdete vo videu.
