Spoločnosť Shanghai Electric si pripomína Medzinárodný deň biologickej diverzity lokálnymi ekologickými postupmi

News provided by

Shanghai Electric

May 22, 2026, 18:05 ET

ŠANGHAJ, 23. mája 2026 /PRNewswire/ -- Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity 22. mája spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) zdôrazňuje lokálne ekologické postupy vo svojich továrňach a projektových lokalitách, pričom potvrdzuje, ako môžu priemyselné projekty znížiť vplyv na životné prostredie a podporiť biodiverzitu prostredníctvom opatrení špecifických pre dané miesto.

Tohtoročná téma „Konať lokálne pre globálny vplyv" vyzýva na to, aby sa globálne záväzky v oblasti udržateľnosti premietli do lokálnych aktivít. Pre priemyselné podniky začína ochrana biodiverzity praktickými krokmi na úrovni projektu a lokality, od využívania čistejšej energie až po dôslednejšie environmentálne riadenie. Projekty spoločnosti Shanghai Electric v Číne a Malajzii demonštrujú, ako sa tento prístup dá uplatniť v rôznych prevádzkových prostrediach.

Projekt veternej energie Mien-čchuan – prvý rozsiahly „ostrov s nulovými emisiami uhlíka" v povodí rieky Jang-c'-ťiang v Číne – odráža tento lokalizovaný prístup. V máji 2025 bol projekt s 18 veternými turbínami EW5.6N-202, ktoré spoločnosť Shanghai Electric Wind Power Group na mieru navrhla pre miestne ostrovné podmienky, plne pripojený k sieti a v septembri bol uvedený do komerčnej prevádzky.

Turbíny, integrované so skladovaním energie a fotovoltikou, vytvárajú čistú mikrosieť a ročne vyprodukujú 244 miliónov kWh, aby dodali energiu 32 000 obyvateľom, pričom poskytujú viac ako 200 miliónov kWh zelenej elektriny oblastiam mimo ostrova. Projekt ušetrí 96 000 ton štandardného uhlia a zníži emisie CO₂ o 240 000 ton ročne, vytvorí 500 miestnych pracovných miest a podieľa sa sumou 200 miliónov juanov na ročnej hodnote produkcie a 15 miliónmi juanov (2,2 milióna USD) na daniach a zisku.

Turbíny pre nízku rýchlosť vetra upravené na mieru a prispôsobené zložitým ostrovným podmienkam umožňujú koordinovaný systém „veternej a solárnej energie a skladovania energie", čím vytvárajú replikovateľný model transformácie s nulovými emisiami uhlíka pre ostrovy rieky Jang-c'-ťiang a riešia dlhodobý problém ostrova s jediným zdrojom energie a zároveň zachovávajú ekologické prostredie a biodiverzitu.

V Sarawaku v Malajzii spoločnosť Shanghai Electric uviedla do prevádzky aj 500 kV prenosové vedenie Similajau‑Bunut, čo je 106-kilometrový projekt, ktorý demonštruje, ako možno rozvoj infraštruktúry realizovať s ohľadom na miestne ekosystémy a komunity.

Počas celého projektu spoločnosť Shanghai Electric uplatňovala systematický prístup k riadeniu v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia a nehlásila žiadne udalosti súvisiace s environmentálnou zodpovednosťou ani závažné konflikty v komunite. Projekt dosiahol 100 % súlad s predpismi o vypúšťaní odpadových vôd a triedenia odpadu bez akýchkoľvek incidentov týkajúcich sa znečistenia, úhynu voľne žijúcich zvierat alebo poškodenia okolitého ekosystému, čo dokazuje harmonické spolužitie s prírodou.

Spoločnosť Shanghai Electric bude do budúcnosti naďalej uplatňovať lokálne ekologické postupy vo všetkých svojich prevádzkach a projektových lokalitách, čím podporí ochranu biodiverzity a zároveň pomôže priemyselným projektom znížiť ich environmentálnu stopu. Viac postupov na ochranu biodiverzity nájdete vo videu.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg

Shanghai Electric marque la Journée internationale de la diversité biologique avec des pratiques écologiques locales

À l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, le 22 mai, Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727) met en avant des...
Shanghai Electric conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica con prácticas ecológicas locales

Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica del 22 de mayo, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) destaca las prácticas...
