Beijing Irrigation Expo 2026: A Global Summit for Smart Agriculture and Technology Exploration

PEQUIM, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Agendada para 30 de março a 1 de abril de 2026, no Centro Nacional de Convenções da China, em Pequim, a 12ª Exposição Internacional de Tecnologia de Irrigação e o Congresso Mundial de Tecnologia de Irrigação serão realizados simultaneamente com a Exposição Internacional de Agricultura Moderna Protegida de Pequim.

Reconhecida como o maior e mais profissional evento da China em sua área, a exposição serve como um centro de inovação que conecta tecnologias globais e domésticas de agricultura inteligente e irrigação. Fornece cobertura abrangente em toda a cadeia industrial, com agricultura inteligente, agricultura protegida e tecnologia de irrigação.

Com uma área de exposição de 30.000 metros quadrados, o evento mostrará equipamentos e tecnologias de ponta de 800 empresas em 33 países e regiões. As empresas participantes incluem 20 líderes globais do setor, incluindo corporações da Fortune 500 e empresas de capital aberto.

O evento deverá atrair mais de 35.000 compradores profissionais, abrangendo as principais entidades de aquisição, como os Departamentos Provinciais de Agricultura e Assuntos Rurais, grupos de recuperação agrícola e centros de operação de distritos de irrigação de grande a médio porte de toda a China. A exposição também receberá grupos de delegações de instituições internacionais de renome, incluindo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), organizações líderes mundiais de pesquisa científica e transferência de tecnologia, bem como importantes instituições financeiras e de investimento agrícola.

Em termos de cooperação internacional, a exposição contará com eventos importantes, como a "International Special Promotion Session for Agricultural Irrigation Systems" e a "Global Procurement Matchmaking Conference". Essas sessões reunirão delegações das principais nações agrícolas do mundo, ajudando as empresas a expandir parcerias internacionais e se conectar com as demandas de compras no exterior.

O evento contará com várias sessões simultâneas de alto nível durante a convenção. Participantes ilustres, incluindo altos funcionários do Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais, acadêmicos da Academia Chinesa de Engenharia, especialistas líderes do setor e representantes de organizações internacionais, foram convidados a compartilhar ideias sobre o futuro da tecnologia agrícola.

A reserva de espaço para exposições, o registro no fórum e as oportunidades de publicidade já estão disponíveis. Estamos ansiosos para vê-lo (a) no ITE 2026.

Site oficial: https://www.chinaite.com.cn/en/

Registro de Visitantes: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

Contato :Amy Hu Tel:+86-15299102268 Mail: [email protected]

