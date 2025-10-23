Peking Irrigation Expo 2026: Ein globaler Gipfel für intelligente Landwirtschaft und Technologieerforschung

BEIJING, 23. oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die 12. Beijing International Irrigation Technology Expo & World Irrigation Technology Congress findet vom 30. März bis 1. April 2026 im China National Convention Center in Peking statt und wird zeitgleich mit der Beijing International Modern Protected Agriculture Expo veranstaltet.

Die Messe gilt als Chinas professionellste und größte Veranstaltung in diesem Bereich und dient als Innovationszentrum, das globale und einheimische Technologien für intelligente Landwirtschaft und Bewässerung miteinander verbindet. Es bietet eine umfassende Abdeckung der gesamten Branchenkette, einschließlich intelligenter Landwirtschaft, geschützter Landwirtschaft und Bewässerungstechnologie.

Auf einer Ausstellungsfläche von 30.000 Quadratmetern werden modernste Geräte und Technologien von 800 Unternehmen aus 33 Ländern und Regionen präsentiert. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören 20 weltweit führende Unternehmen der Branche, darunter Fortune-500-Konzerne und börsennotierte Unternehmen.

Die Veranstaltung wird voraussichtlich über 35.000 professionelle Einkäufer anziehen, darunter die wichtigsten Beschaffungsstellen wie Provinzministerien für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten, landwirtschaftliche Rekultivierungsgruppen und Betriebszentren großer bis mittlerer Bewässerungsbezirke aus ganz China. Auf der Messe werden auch Delegationen renommierter internationaler Institutionen wie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), weltweit führender wissenschaftlicher Forschungs- und Technologietransfer-Organisationen sowie prominenter landwirtschaftlicher Investitions- und Finanzinstitute vertreten sein.

Was die internationale Zusammenarbeit betrifft, so wird die Messe wichtige Veranstaltungen wie die "International Special Promotion Session for Agricultural Irrigation Systems" und die "Global Procurement Matchmaking Conference" bieten. Diese Sitzungen bringen Delegationen aus weltweit führenden Agrarnationen zusammen und unterstützen die Unternehmen beim Ausbau internationaler Partnerschaften und bei der Deckung des Beschaffungsbedarfs in Übersee.

Während des Kongresses werden mehrere hochkarätige Sitzungen abgehalten. Hochrangige Teilnehmer, darunter hochrangige Beamte des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten, Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, führende Industrieexperten und Vertreter internationaler Organisationen, wurden eingeladen, um über die Zukunft der Landtechnik zu sprechen.

Die Buchung von Ausstellungsflächen, die Registrierung für das Forum und Werbemöglichkeiten sind jetzt verfügbar. Ich freue mich darauf, Sie auf der ITE 2026 zu sehen.

