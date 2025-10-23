Expo de Riego de Beijing 2026: cumbre mundial para la agricultura inteligente y la exploración tecnológica

BEIJING, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Programada del 30 de marzo al 1 de abril de 2026, en el Centro Nacional de Convenciones de China en Beijing, la 12ª Exposición Internacional de Tecnología de Riego de Beijing y el Congreso Mundial de Tecnología de Riego se llevarán a cabo simultáneamente con la Exposición Internacional de Agricultura Protegida Moderna de Beijing.

Reconocida como el evento más grande y profesional de China en su sector, la exposición funciona como un centro de innovación que conecta las tecnologías de agricultura inteligente y riego a nivel mundial y nacional. Ofrece una cobertura integral de toda la cadena industrial, destacando la agricultura inteligente, la agricultura protegida y la tecnología de riego.

Con una superficie de exposición de 30.000 metros cuadrados, el evento exhibirá equipos y tecnologías de vanguardia de 800 empresas de 33 países y regiones. Entre las empresas participantes se incluyen 20 líderes mundiales de la industria, entre ellas corporaciones de la lista Fortune 500 y empresas que cotizan en bolsa.

Se prevé que el evento atraiga a más de 35.000 compradores profesionales, entre los que se incluyen entidades de contratación clave como los Departamentos provinciales de Agricultura y Asuntos Rurales, grupos de recuperación agrícola y centros de operaciones de distritos de riego de tamaño grande y mediano de toda China. La exposición también acogerá a delegaciones de instituciones internacionales de renombre, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organizaciones líderes mundiales en investigación científica y transferencia de tecnología, así como importantes instituciones financieras y de inversión agrícola.

En cuanto a la cooperación internacional, la exposición contará con eventos clave como la "Sesión Especial Internacional de Promoción de Sistemas de Riego Agrícola" y la "Conferencia Global de Emparejamiento de Adquisiciones". Estas sesiones reunirán a delegaciones de países líderes en agricultura a nivel mundial, ayudando a las empresas a ampliar sus alianzas internacionales y a conectar con las demandas de compras internacionales.

El evento contará con múltiples sesiones simultáneas de alto nivel durante la convención. Se ha invitado a distinguidos participantes, entre ellos altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, académicos de la Academia China de Ingeniería, destacados expertos de la industria y representantes de organizaciones internacionales, a compartir perspectivas sobre el futuro de la tecnología agrícola.

Ya están disponibles la reserva de espacios de exposición, el registro en el foro y las oportunidades de publicidad. Esperamos verlos en ITE 2026.

Sitio web oficial: https://www.chinaite.com.cn/en/

Registro de visitantes: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

Contacto: Amy Hu Tel:+86-15299102268 E-mail: [email protected]