Beijing Irrigation Expo 2026 -- Глобальный саммит по интеллектуальному сельскому хозяйству и исследованию технологий

ПЕКИН, 24 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- С 30 марта по 1 апреля 2026 года в Китайском национальном конференц-центре (China National Convention Center) в Пекине одновременно с Пекинской международной выставкой современного защищенного сельского хозяйства (Beijing International Modern Protected Agriculture Expo) пройдет 12-я Пекинская международная выставка ирригационных технологий (Beijing International Irrigation Technology Expo) и Всемирный конгресс по ирригационным технологиям (World Irrigation Technology Congress).

Признанная самым профессиональным и крупнейшим мероприятием Китая в своей области, данная выставка является инновационным центром, объединяющим глобальные и национальные интеллектуальные сельскохозяйственные и ирригационные технологии. Она обеспечивает всесторонний охват по всей отраслевой цепочке, включая интеллектуальное сельское хозяйство, защищенное сельское хозяйство и ирригационные технологии.

На выставке площадью 30 000 квадратных метров будет представлено новейшее оборудование и технологии от 800 предприятий из 33 стран и регионов мира. В число участвующих компаний входят 20 мировых лидеров отрасли, включая корпорации из списка Fortune 500 и зарегистрированные на фондовой бирже компании.

По прогнозам, данное мероприятие привлечет более 35 000 профессиональных покупателей, включая основные закупочные организации, такие как региональные департаменты сельского хозяйства и сельских территорий, группы сельскохозяйственной мелиорации и операционные центры крупных и средних ирригационных районов со всего Китая. На выставке также будут представлены делегации известных международных организаций, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО), ведущие мировые организации, занимающиеся научными исследованиями и передачей технологий, а также известные сельскохозяйственные инвестиционные и финансовые учреждения.

Что касается международного сотрудничества, в рамках выставки пройдут такие ключевые мероприятия, как «Специальная международная сессия по продвижению сельскохозяйственных ирригационных систем» и «Глобальная конференция по поиску партнеров — покупателей и поставщиков». На сессиях соберутся делегации из ведущих сельскохозяйственных стран мира, помогая предприятиям в расширении международного партнерства и взаимодействии с зарубежными поставщиками.

На мероприятии пройдет несколько параллельных сессий высокого уровня в рамках конференции. Авторитетные участники, в том числе высокопоставленные должностные лица Министерства сельского хозяйства и сельских территорий, академики из Китайской инженерной академии (Chinese Academy of Engineering), ведущие эксперты отрасли и представители международных организаций, были приглашены для обмена мнениями о будущем сельскохозяйственных технологий.

Теперь доступно бронирование выставочных площадей, регистрация на форуме и заключение рекламных контрактов. С нетерпением ждем встречи с вами на ITE 2026.

Официальный сайт: https://www.chinaite.com.cn/en/

Регистрация посетителей: http://s.whte.cn/d/t1fbbI

Контактное лицо: Эми Ху (Amy Hu) Тел.:+86-15299102268 Эл. почта: [email protected]



